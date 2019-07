NOEMI, NASTRO D’ARGENTO PER “DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO”/ “Soddisfazione immensa”

Noemi ha vinto il Nastro speciale per la canzone “Domani è un altro giorno” durante la cerimonia di consegna dei Nastri d’argento 2019 andata in scena presso il Teatro Antico di Taormina. Il premio cinematografico italiano ha visto anche quest’anno un parterre di eccellenze del settore, ma anche di ospiti speciali come la cantante Noemi che ha ricevuto il premio per la miglior canzone con “Domani è un altro giorno”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Simone Spada. La cantante, nata musicalmente parlando sul palcoscenico di X Factor, sui social ha voluto condividere un messaggio con tutti i suoi fan: “felicissima di aver vinto Ieri i @nastridargento per l’interpretazione di #DomanièUnAltroGiorno. Grazie a #ElenaDelliColli per aver notato questo bellissimo progetto”.

Noemi ai Nastri D’Argento: “per me è stata una soddisfazione immensa”

“Per me è stata una soddisfazione immensa”. Con queste parole Noemi ha commentato a “senigallianotizie.it” la vittoria del Nastro speciale per la canzone “Domani è un altro giorno” ai Nastri d’Argento 2019. La cantante di “Sono solo parole” ha rivelato a sorprese di essere una grandissima appassionata di film: ” ho sempre avuto un altro grande amore, oltre alla musica, che è il cinema: vincere un premio che riesca a coniugarli entrambi per me è stata una soddisfazione immensa”. Un premio meritatissimo per la cantante che quest’estate sarà impegnata in giro per l’Italia con il Blues and Love Summer Tour, un progetto che ha presentato così: “La black music è il mio primo amore. Per questo motivo nell’estate 2019 ho intenzione di attraversare l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un importantissimo ruolo nei miei ascolti e nella formazione del mio gusto musicale. Ovviamente in scaletta inserirò anche i pezzi più famosi del mio repertorio riarrangiati in chiave blues”.

Noemi: “il talent? E’ una vetrina”

Noemi è una delle cantanti italiani più apprezzate degli ultimi anni. La sua carriera è iniziata nel talent musicale X Factor nel 2009. Non arriva in finale, ma la sua voce conquista tutti. Per questo motivo parlando di talent la cantante non ha alcun dubbio: “il talent è uno mezzo tramite cui uno può essere ascoltato…una vetrina, poi sta ad ogni artista avere la forza, le risorse per saper sfruttare questa vetrina e soprattutto sopravvivere al dopo…è questa la vera sfida, il vero esame”. La consacrazione nel suo caso qualche anno dopo, nel 2012, quando sul palcoscenico del Festival di Sanremo porta il brano “Sono solo parole”: “sono passati svariati anni, il pezzo è divenuto oramai un evergreen del mio repertorio, però quando lo sento cantare dal pubblico…ancora mi emoziono!”



