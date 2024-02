Noemi Pirozzi: chi è Tokyo, prima donna di Ciao Darwin 9/ Perché è soprannominata così da Paolo Bonolis

Chi è Noemi Pirozzi, una delle due prime donne di Ciao Darwin 9 e perché è chiamata Tokyo

Non c’è edizione di Ciao Darwin senza la presenza di due bellissime prime donne, il cui compito è quello di affiancare il conduttore, nonché ballare e sfilare. Quest’anno sono state scelte per il ruolo la 28enne Federica Morello e la 21enne Noemi Pirozzi. Quest’ultima è stata soprannominata da Paolo Bonolis Tokyo, e il motivo è la forte somiglianza della ragazza all’attrice Úrsula Corberó, che interpreta Tokyo ne La Casa di Carta, la celebre serie TV targata Netflix.

CIAO DARWIN 2023 ULTIMA PUNTATA: GIOVANNI 8.7 VS STORY/ Padre e Madre Natura, diretta: sfilata in intimo hot!

Ma chi è Noemi Pirozzi? 21 anni, la ragazza è originaria di Qualiano, in provincia di Napoli. Ha partecipato a molti concorsi di bellezza, vincendo i titoli di Miss Sport Givova 2022 e Miss Campania nazionale.

Noemi Pirozzi: da Miss Italia a Ciao Darwin 9

Noemi Pirozzi ha partecipato a Miss Italia nel 2022, e in quell’occasione si fece notare per le sue doti di ballerina. Oltre ad essere una modella, Noemi è dunque anche ballerina. Stando a quanto riporta Fanpage, è stata ospite de I Fatti Vostri nel dicembre del 2022 e in quell’occasione raccontò di essere stata una bambina curiosa e di aver iniziato a danzare sin da bambina. Il suo sogno, sin da giovanissima, è stato proprio quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e, ad oggi, pare che Noemi ce la stia facendo. Chissà infatti che Ciao Darwin 9 non sia per lei un bellissimo trampolino di lancio.

Lucrezia Mangilli è Miss Darwin 2024: "Onorata, punto di svolta per me"/ Il Donatello conteso con Erika Arena

© RIPRODUZIONE RISERVATA