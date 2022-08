Noemi/ “Sono contenta perché ora mi sento davvero me stessa”

Noemi è tra gli ospiti della nuova puntata del Cornetto Battiti Live, l’evento musicale dell’estate trasmesso su Italia 1. La rossa della musica italiana torna sul palcoscenico con il nuovissimo singolo “Hula Hoop” interpretato in duetto con Carl Brave. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno con il singolo “Makumba”, la coppia ha deciso di collaborare nuovamente insieme in un brano dal sapore tipicamente estivo che si conferma tra i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Un grandissimo successo per la cantante che con “Hula Hoop” entra di diritto tra i tormentoni dell’estate 2022. Un anno davvero importante per la cantante reduce dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo dove ha gareggiato con il brano “Ti amo ma non lo so dire”.

Intervistata da Cosmopolitan, la cantante ha dichiarato: “sono molto contenta di potermi esibire con questa canzone, sono molto felice di cantarla, perché racconta un altro tassello di quello che sto vivendo. Non ho mai fatto così tanto un lavoro di consapevolezza su di me come in questi anni e sto usando la musica per questo. Volevo trasmettere quanto è difficile, quando cambi, ristabilire il contatto con le tue emozioni. Anche con chi hai vicino”.

Noemi: “oggi sono più propositiva anche verso me stessa”

Noemi parlando del brano “Ti amo non lo so dire” portato in gara a Sanremo 2022 ha rivelato: “è un pezzo molto complesso, ci sono tante parole. A ogni ascolto spero che arrivino nuove parole anche al pubblico. Ha un fraseggio molto moderno, che riesce ad alleggerire anche il mio timbro. Una bella sfida”. Due paroline che non sempre sono facili da pronunciare come ha confessato la cantante: “quando dici ti amo non hai barriere, è la cosa più coraggiosa che si può dire. A volte non ci riusciamo. Non ci riesco”. Oggi Noemi è cambiata, consapevole di sé e della sua forza.

“Ho raggiunto un equilibro, mi sembra di averlo raggiunto. Devo continuare a lavorarci, è facile perderlo” – ha detto l’interprete che ha confessato -“prima mi sfuggivo, facevo errori, oggi sono più propositiva anche verso me stessa, mi guardo con più benevolenza. Oggi si parla tanto di inclusività, ma pensare di poter lavorare su di noi è bellissimo. Basta non imporre il proprio cambiamento a nessuno. Ma per noi stessi vederci in modo diverso è bellissimo”. Accettarsi è il primo punto di partenza. Lo sa bene la cantante che ha sottolineato: “sono contenta perché ora mi sento davvero me stessa. Ingrassare così tanto, perdere di vista quello che era la mia forma era lo specchio di una perdita di controllo su quella che era la mia vita. Ci sono momenti di scoramento nella vita, ora posso decidere, mi fa sentire più forte anche su quello che sono”.











