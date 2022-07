Noemi, spogliarello per la Roma? “Esco tutto”/ La promessa dopo l’arrivo di Dybala…

Noemi e la promessa ai tifosi della Roma

Noemi, grande tifosa della Roma, dopo essersi esaltata per l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa nella scorsa stagione calcistica, non nasconde il proprio entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dopo anni con la Juventus, ha scelto di restare in Serie A dopo l’addio alla squadra bianconera. La scelta del campione argentino è stata la Roma e il suo arrivo ha già scatenato il delirio sul web dei tifosi. Tra quest’ultimi, Noemi, con un post pubblicato su Twitter, non ha nascosto la propria gioia per il colpo di calciomercato della sua squadra del cuore.

“Io oggi di nuovo così”, ha scritto Noemi pubblicando su Twitter una sua foto allo stadio. “Se vinciamo le esci tutte come la Ferilli?”, gli ha chiesto un fan e tifosi della Roma. “Esco tutto”, è stata la risposta secca della cantante.

Noemi come Sabrina Ferilli?

L’arrivo tra le fila della Roma di Paulo Dybala ha scatenato nuovamente l’entusiasmo dei tifosi giallorossi che sperano di poter vivere una stagione entusiasmante come quella 2000/2001 che regalò alla Roma lo scudetto. Pensare alla vittoria del campionato è ancora presto, ma i tifosi sognano soprattutto dopo la promessi di Noemi che potrebbe regalare ai tifosi giallorossi un momento magico come quello che, nel 2001, regalò Sabrina Ferilli a tutto il popolo giallorosso.

Quell’anno, al Circo Massimo, durante la festa per la vittoria dello scudetto, la Ferilli incantò tutti sfilando con un bikini mozzafiato. Ora, Noemi è disposta a fare lo stesso. I tifosi della Roma, dunque, riusciranno ad avere sia un nuovo scudetto che lo spogliarello di Noemi?

