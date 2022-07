Dybala alla Roma/ Calciomercato news, l’argentino ha accettato l’offerta nella notte

Calciomercato news, Paulo Dybala alla Roma dopo il sì arrivato nella notte

Uno dei tormentoni di quest’estate di calciomercato sembra essere finalmente giunto al termine con l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma. L’argentino è rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato accordo sul rinnovo del suo contratto con la Juventus ed ha dunque cominciato ad allenarsi in solitaria in attesa di trovare una nuova squadra che potesse soddisfare le sue richieste economiche, oltre ad offrirgli la possibilità di partecipare ad un progetto competitivo.

Accostato con insistenza a Inter e Milan, Dybala sembrava essere vicino anche al Napoli nelle scorse ore. Secondo le indiscrezioni più recenti, la Joya avrebbe accettato la proposta dei giallorossi nel corso della notte dopo che i dirigenti hanno presentato una proposta formale al suo entourage. Decisiva nei giorni scorsi la telefonata del tecnico José Mourinho e pure quella di Dan e Ryan Friedkin per convincere il calciatore a sposare la loro causa.

Calciomercato news: Paulo Dybala alla Roma, le cifre dell’affare

L’annuncio ufficiale dell’approdo di Paulo Dybala alla Roma dovrebbe arrivare in questo inizio di settimana dato che il sudamericano dovrebbe svolgere le visite mediche di rito direttamente in Portogallo, attuale sede del ritiro dei giallorossi. Stando a quanto emerso, il ventottenne di Laguna Larga dovrebbe percepire 6 milioni di euro, bonus compresi, all’anno ed ha firmato un contratto triennale e quindi valido fino al giugno del 2025. Nel suo ultimo anno alla Juventus Dybala è stato in grado di collezionare 15 reti e 6 assist vincenti per i suoi compagni in 39 presenze totali tra campionato e coppe.

