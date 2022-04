Noi anticipazioni puntata 10 aprile 2022/ Rebecca continua a cantare ma Pietro…

Noi anticipazioni puntata 10 aprile 2022: Claudio debutta in teatro e…

Stasera ci sarà il grande finale della serie “Noi” il remake di “This is us”. Le anticipazioni svelano che anche il finale di stagione, come le precedenti serate, sarà diviso in due episodi, intitolati rispettivamente: “Napoli” e “La luna”. Nel corso del primo episodio sarà dato spazio al personaggio di Mimmo, le cui condizioni di salute peggioreranno inesorabilmente. Daniele, pertanto, deciderà di portarlo a Napoli, la città in cui è nato, per fargliela visitare un’ultima volta. Durante questo viaggio, i due avranno modo di conoscersi più a fondo. Per Claudio arriva il momento del debutto in teatro e per lui ci sarà un successo inaspettato. Nell’episodio è previsto un salto temporale all’anno 2000. Pietro e Rebecca saranno alle prese con i primi problemi adolescenziali, le prime cotte, i compiti in classe, le ribellioni. Nell’ultima puntata della serie “Noi”, verrà dato maggiore risalto a Claudio e Caterina.

Noi, fiction Rai 1/ Anticipazioni, diretta: Cate decide di non operarsi! Rebecca...

Cate e Teo penseranno di sposarsi, tuttavia, vorranno procedere con calma, considerando il forte stress a cui sono stati sottoposti negli ultimi tempi. Claudio, invece, sarà alle prese con le prove precedenti al suo primo debutto a teatro. Considerando il talento di Claudio, un regista cinematografico gli farà una proposta molto allettante. Una scelta difficile considerando che nel caso in cui dovesse accettare il nuovo lavoro, Claudio si troverebbe costretto ad allontanarsi di nuovo da Sofia.

ANTICIPAZIONI NOI ULTIMA PUNTATA 10 APRILE/ Quale futuro per Cate e Teo?

Noi, trama puntata 10 aprile 2022: Rebecca vuole cantare ma…

Il secondo episodio del finale di stagione della serie “Noi” si concentrerà sulla figura di Pietro. Ci sarà un salto temporale negli anni 80. Pietro ha un rapporto difficile con il padre e il desiderio più grande è di trovare un lavoro ben retribuito. Rebecca invece non sembra avere questi problemi. La giovane, difatti, è una cantante di grande talento, che potrebbe diventare molto famosa. I due si conosceranno durante un’esibizione di Rebecca, e sembrerà amore a prima vista. Trascorsi venti anni dal loro primo incontro, i coniugi Peirò appaiono molto legati, nonostante le incomprensioni.

Livio Kone, Daniele in "Noi"/ "Sto girando una serie tv sul calcio"

Rebecca continua a cantare anche se Pietro manifesta una gelosia nei suoi confronti. Nel momento in cui, la donna vorrebbe partire per una tournée, Pietro, il quale non sembra essere d’accordo, cederà a vecchie abitudini. Tuttavia il papà dei fantastici tre sorprenderà la moglie nel migliore dei modi, cambiando atteggiamento. Non è chiaro se ci sarà una seconda stagione della serie “Noi”. Gli ascolti hanno stentato a decollare suscitando perplessità nel pubblico anche per il paragone con la serie “This is us”. La seconda stagione non è scontata e molto dipenderà dall’esito delle vicende della prima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA