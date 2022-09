NOI MODERATI, ELETTI ELEZIONI 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: i nomi

E’ giunto al termine lo scrutinio delle elezioni politiche 2022, i risultati sono definitivi ed è tempo di andare a scoprire gli eletti. Diversi seggi racimolati anche da Noi Moderati di Maurizio Lupi, quarta gamba del centrodestra vincitore, trainato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Possiamo confermare fin da subito che la compagine di Cdx porta a casa più di nei collegi plurinominali.

Noi Moderati si attesta poco sotto l’1%, ma può accedere ai seggi plurinominali grazie a quelli offerti da Fratelli d’Italia: su 15 seggi, sono passati in 11, con 4 candidati tagliati fuori. Da segnalare il ritorno in Parlamento del leader del cartello di centrodestra: Maurizio Lupi ha avuto la meglio nel collegio uninominale Lombardia 2 U05 – Lecco, in Lombardia.

ELETTI NOI MODERATI: I NOMI

Tra gli eletti di Noi Moderati troviamo al Senato l’ex berlusconiana Michaela Biancofiore. Un seggio, questa volta alla Camera dei Deputati, è riservato a Martina Semenzato, braccio destro del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. In quota Noi con l’Italia troviamo il vicesegretario Saverio Romano e Alessandro Colucci. Passando all’Unione di Centro, il segretario Lorenzo Cesa ha avuto la meglio nel collegio uninominale U01 – Campobasso, in Molise. Eletto anche Antonio De Poli nella Marche. Per quanto concerne l’Italia al centro di Giovanni Toti, eletti Bicchielli a Salerno e Ilaria Cavo a Genova. Infine, da segnalare le elezioni di Michela Vittoria Brambilla Gela e il democristiano Gianfranco Rotondi, vincitore ad Avellino. Niente da fare invece per Maria Rosaria Rossi, candidata nel collegio Napoli Fuorigrotta: l’ex berlusconiana è stata superata dal grillino Costa.

