Noi siamo leggenda/ Anticipazioni 29 novembre 2023: Jean e Andrea scoprono di avere dei superpoteri

Noi siamo leggenda, anticipazioni seconda puntata 29 novembre 2023: Jean viene investito ma rimane illeso

Nuovo appuntamento con Noi siamo leggenda, la nuova serie di Rai 2 creata da Carmine Elia, già autore di Mare Fuori. La storia mescola il genere del teen drama con il fantasy, un mix completamente nuovo nel panorama televisivo italiani. La trama ruota intorno a un gruppo di ragazzi che scoprono di avere dei superpoteri: diventeranno un gruppo unito, stringendo legami d’amicizia e anche d’amore. Nel primo episodio che vedremo stasera si comincerà a indagare sulla strana morte di alcune dipendenti dell’azienda di Giuseppe Liberati. Intanto, suo figlio Jean viene investito da una macchina. Il ragazzo, però, si alza da terra ed è stranamente illeso. Sara è invece disperata perché ha scoperto che il suo fidanzato ha baciato un’altra!

Don Matteo 14, Marco Liorni e l'enigma sul crossover con Reazione a Catena/ “Indizio da decriptare…”

Eppure Nicola è convinto di aver baciato proprio Sara quella sera in discoteca… Marco è sospettoso di Massimo ed è sicuro che nasconda qualche segreto, quindi decide di seguirlo insieme ad Andrea. I due scoprono il potere dell’amico; Massimo è felice di poterne parlare finalmente con qualcuno. Beatrice è preoccupata per Massimo, dopo aver appreso i trascorsi oscuri di Simona e delle sue dipendenze attuali. La donna non è sicura che per il ragazzo sia una buona idea vivere con sua zia…

Circeo/ Anticipazioni 28 novembre 2023: Donatella, ultimo atto per chiedere giustizia

Anticipazioni Noi siamo leggenda, seconda puntata: anche Andrea ha dei superpoteri

Nel secondo episodio di Noi siamo leggenda, sempre in onda stasera, scopriamo che anche Sabrina lavora per Giuseppe Liberati: i due sono amici di vecchia data, insieme a Riccardo. Intanto la scuola è in subbuglio dopo la pubblicazione online di un video esplicito di Sara. La ragazza è distrutta; nega di esserne la responsabile, e si chiude in se stessa. Viola scopre il potere di Massimo e lo incoraggia a usarlo per uscire dalla miseria in cui vivono. Attratto dalla ragazza, Massimo la asseconda. Nel frattempo, Jean confida il suo segreto a Greta. Nicola, dopo aver scoperto il video di Sara, ha un incidente in motorino con Andrea ma ne esce miracolosamente illeso; l’amico, invece, ha un attacco di cuore…

Don Matteo 14 anticipazioni: Raoul Bova spiffera dettagli/ "Rivelazioni su Don Massimo e..."

Sabrina ed Ettore cominciano a preoccuparsi per la cagionevole salute di Andrea e per le spese che devono affrontare. La sfortuna sembra essersi accanita sulla famiglia. Infine, Simona fa una sconvolgente scoperta quando ritrova delle vecchie foto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA