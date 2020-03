NoiPa, cedolino stipendi marzo 2020/ Oggi gli importi: quando il pagamento?

Come da “tradizione”, per oggi 18 marzo 2020 il portale NoiPa provvederà a caricare sull’area personale di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione il cedolino con gli importi dello stipendio per il mese di marzo. L’accredito con l’effettivo pagamento avverrà invece presso Poste e Banche il prossimo 23 marzo 2020: come però previsto ormai dalla modalità operativa del servizio NoiPa, è possibile scoprire l’importo dello stipendio già a partire dal secondo giorno del mese mentre il 18 è disponibile il cedolino caricato sulla propria pagina personale con tutte le specifiche su entrate/trattenute e situazione amministrativa. Per scoprire l’importo appieno basta accedere all’area riservata, effettuare il login con le credenziali PA e poi consultare la sezione “Pagamenti”; per poter scaricare invece il cedolino vero e proprio è necessito collegarsi con la sezione “stipendiale” sempre all’interno dell’area riservata NoiPa. A quel punto, nell’area “pagamenti dell’applicazione” è possibile scaricare in formato Pdf il proprio cedolino stipendio; resta come sempre disponibile all’interno dell’App NoiPa ogni possibile documento senza doverlo necessariamente stampare per poterlo scaricare e analizzare.

NOIPA, STIPENDI MARZO 2020: LA BUFALA SUI PAGAMENTI ANNULLATI

È giunto dunque il momento di ricordare brevemente tutte le prossime emissioni degli stipendi PA per il mese di marzo, purtroppo colpito per molti lavoratori dall’emergenza coroonavirus: NoiPa ricorda come oggi 18 marzo sia il giorno dell’emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco; il 23 marzo rata ordinaria; il 26 marzo rata ordinaria comparto sanità. Nel frattempo lo stesso portale NoiPa è dovuto intervenire negli scorsi giorni con un comunicato integrato per smentire assolutamente la “fake news” circolata secondo cui, per via dell’emergenza coronavirus, i pagamenti degli stipendi della PA sarebbero stati annullati. «Si è diffusa sui social network la falsa informazione, corredata da loghi istituzionali, secondo la quale sarebbe stata disposta la sospensione dell’erogazione degli stipendi di marzo e aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. NoiPA ribadisce che tale informazione è falsa e rassicura gli amministrati che gli stipendi sono regolarmente emessi. Si precisa inoltre che gli autori della falsa comunicazione saranno perseguiti in tutte le sedi competenti per la diffusione di notizie false, atto ancora più grave in un momento così delicato per il nostro paese»; resta dunque tutto regolare e con le scadenze fissate come da termine legale.



