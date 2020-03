NoiPa, stipendi marzo 2020/ Cedolino, quando esce? Rischi su importo basso

Giorni di “subbuglio” per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: come se non bastasse l’emergenza Coronavirus che ha inevitabilmente “stravolto” abitudini e modalità di lavoro per l’intera PA, il cedolino stipendi di marzo 2020 – visibile per alcuni già dal 2 marzo sul portale NoiPa – si preannuncia in alcuni casi con importo più basso. Come detto da ieri i dipendenti possono visualizzare l’importo del cedolino di marzo, compresi il personale scolastico come docenti e Ata: il cedolino in quanto tale dovrebbe uscire attorno al 18 marzo, mentre il pagamento degli stipendi dovrebbe avvenire come di norma al 23 marzo; il 26 sarà la volta del personale sanitario, mentre venerdì 27 marzo sarà il turno dei supplenti brevi-saltuari e il personale dei vigili del fuoco. Come da novità dello scorso anno, da ieri è disponibile l’importo mentre per l’intero cedolino bisognerà attendere per l’appunto attorno a metà mesi. Non appena disponibile sarà possibile scaricarlo collegandosi al portale NoiPa con la propria identità digitale Spid oppure con le canoniche usarname e password: a quel punto la voce Consultazione Pagamenti sarà quella dove sarà inserito il cedolino stipendi del mese di marzo.

NOIPA, I RISCHI SUGLI IMPORTI STIPENDI DI MARZO

Al netto delle date e delle emissioni per lo stipendio della Pa, potrebbero non esserci piacevoli sorprese negli importi “anticipati” in questi giorni dal portale NoiPa: come avvenuto già per le pensioni, l’assegno stipendiale in quanto tale rischia di essere per molti dipendenti più bassi di febbraio e gennaio viste le addizionali Irpef regionali e comunali che potrebbero essere trattenute sullo stipendio di questo mese (e così pure sarà a novembre). Dipende tutto dalla determinazione delle aliquote che ogni Comune e Regione gestisce in maniera periodica ma “separata” dunque l’importo avrà un leggero rialzo o ribasso a seconda delle aree in cui sono residenti i singoli dipendenti della Pubblica Amministrazione. Ricordiamo ancora una volta che per seguire al meglio tutta l’evoluzione del proprio stipendio è molto utile scaricare l’app NoiPa App dove poter scorrere, salvare e scaricare ogni cedolino stipendiale oltre a numerosi altri servizi utili per la Pubblica Amministrazione.

