NoiPA, online l’archivio cedolini dal maggio 2014/ Ecco come fare per consultarlo

Interessanti novità per quanto il portale del NoiPA e nel contempo l’applicazione ufficiale dello stesso servizio: è infatti possibile consultare i cedolini relativi agli stipendi degli ultimi anni. Nel dettaglio, attraverso la propria area privata, il servizio di consultazione è stato decisamente ampliato, e da oggi in avanti i vari utenti potranno visualizzare gli importi nonché i file, in formato pdf, dei vari cedolini a partire dal maggio del 2014, quindi quasi da sette anni a questa parte.

A rendere pubblica la novità è stato lo stesso NoiPA che ha emesso una breve nota in cui si legge: “Comunicazione NoiPA. Nell’archivio cedolini dell’area personale del portale NoiPA e dell’app sono ora disponibili tutti i cedolini a partire da maggio 2014”. Nel caso in cui voleste visionare anche i cedolini degli anni precedenti, il servizio fa sapere che è a disposizione degli utenti la sezione “Consultazione pagamenti”, dove è possibile trovare l’intero archivio dei pagamenti dal 2001 ad oggi, esattamente gli ultimi 20 anni.

NOIPA, ONLINE ARCHIVIO CEDOLINI E LE DATE PER GLI STIPENDI DI MARZO

Inoltre, sempre attraverso questa sezione, è possibile visualizzare l’importo netto riguardante il prossimo stipendio, di modo da conoscerlo in anticipo prima dell’effettiva pubblicazione del cedolino stesso. Per quanto riguarda invece il pagamento del cedolino NoiPA relativamente al mese di marzo 2021, dopo quello di febbraio già arrivato, vi ricordiamo che per il mese in corso sono previste le addizionali Irpef, di conseguenza lo stipendio dovrebbe essere leggermente più basso rispetto a quello del mese precedente. Le date da segnare in rosso sul calendario sono il 17 marzo, quando avverrà l’emissione speciale riguardante il personale Supplente Breve e Saltuario (e Covid) di scuola e Vigili del Fuoco; il 23, il pagamento della rata ordinaria per i comparti Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale), Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali; il 25, pagamento rata ordinaria Sanità; e infine, il 26, pagamento emissione speciale del 17 marzo per il personale Supplente Breve e Saltuario (compreso N19-COVID) della scuola e personale Vigili del Fuoco (solo contratti autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali la Ragioneria Generale dello Stato ha verificato la disponibilità di fondi).



