NoiPA, online cedolino dello stipendio di febbraio/ L’accredito la prossima settimana

Facciamo il punto sul NoiPA e sul cedolino relativo al pagamento dello stipendio del mese di febbraio 2021. L’accredito risulta già essere visibile sul portale, consultabile attraverso la propria sezione dopo il log-in, da parte dei docenti e dal personale Ata dotati di contratto a tempo indeterminato oppure che siano supplenti al 31 agosto o al 30 giugno. Ma quando arriverà l’accredito? Come sempre la data specificata è il 23 del mese corrente, quindi nella giornata di martedì di settimana prossima.

Ricordiamo che per questo mese è presente il conguaglio fiscale di conseguenza potrebbero verificarsi delle variazioni in positivo o in negativo della mensilità rispetto al solito. “Il conguaglio fiscale – spiega a riguardo il portale NoiPA nella sezione dedicata – è il calcolo definitivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato al termine di ogni anno solare”.

NOIPA, ONLINE IL CEDOLINO: IL CALENDARIO DEL MESE DI FEBBRAIO

Per quanto riguarda il calendario di questo mese, nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio, è stata effettuata un’emissione speciale per il personale Supplente Breve, compreso quello per la pandemia di covid, e saltuario della scuola, nonché il personale volontario dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi, si terrà invece il pagamento dell’emessione speciale del 25 gennaio. Martedì 23 febbraio toccherà al pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale sia di ruolo ma anche loro che sono dotati di contratto annuale). Giovedì 25 febbraio, invece, sarà la volta del pagamento della rata ordinaria per il comparto sanità, infine venerdì 26 febbraio, è previsto il pagamento della rata per il già citato personale riguardanti le supplenze brevi e saltuarie (compreso N19-COVID) della scuola e il personale Volontario dei Vigili del Fuoco dell’emissione del 17 febbraio. Rimanete collegate su queste pagine per ulteriori aggiornamenti sul pagamento dello stipendio via NoiPA.



