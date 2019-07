NoiPa, pagamento stipendi luglio 2019/ Cedolino, domani l’accredito: caos supplenti

Da giorni è disponibile nell’area personale del portale NoiPa il cedolino con indicate le somme degli stipendi di luglio 2019 per la Pubblica Amministrazione ma da domani 23 luglio sarà finalmente disponibile l’accredito con il pagamento effettivo delle somme spettanti ai lavoratori per il mese di luglio. Come riportato da Orizzonte Scuola, nel cedolino NoiPa dello stipendio corrente vi saranno numerose novità rispetto ai mesi passati: in primis, saranno confermati gli aumenti dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) mentre altri attendono ancora i rimborsi Irpef. Non solo, all’interno dei singoli pagamenti dovrebbero essere presenti gli accrediti di tutti gli incarichi svolti nell’anno scolastico 2018-2019 retribuiti con il fondo di istituto: resta chiaro che eventuali addizionali comunali e regionali potrebbero anche superare l’importo dei piccoli “aumenti” annullando così tutti gli effetti di “vantaggio” di tale operazione, ma è un discorso che non può essere applicabile a livello generale e dovrò essere calcolato e considerato di caso particolare in caso particolare.

CEDOLINO NOIPA, STIPENDI LUGLIO: ANCORA CAOS SUGLI STIPENDI

Luglio è il mese in cui viene rimborsata l’Irpef qualora il 730 sia a credito: data questa possibilità presente nelle regole dei pagamenti stipendiali e data anche la finestra aperta fino a domani 23 luglio di presentare ufficiale dichiarazione, il rimborso o meno già nell’attuale cedolino di stipendi luglio 2019 dipenderà o meno dalla singola situazione. Resta invece caotica la situazione sulle supplenze brevi dei docenti per i mesi di giugno e luglio: come informa La Tecnica della Scuola, i docenti lamentano da tempo la dicitura sulla propria pagina personale NoiPa «risorse in corso di assegnazione». A quel messaggi purtroppo non corrisponde alcun riscontro reale visto che non sono ancora state percepite le mensilità di maggio e giugno 2019: «La Flc Cgil fa sapere dal canto suo di avere informato il Miur sulla vicenda, ed il Ministero dell’Istruzione si sarebbe detto pronto a rispondere in modo puntuale e a implementare i capitoli laddove alcune scuole avessero esaurito la disponibilità sui Pos», spiegano ancora su La Tecnica della Scuola alla vigilia dei pagamenti degli stipendi per il mese corrente.

