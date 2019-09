Noli, Liguria/ Il borgo dei borghi: Medioevo, i caruggi e la ‘macchina nel tempo’

Non è la prima volta che vi partecipa ma spera quest’anno di conquistare la giuria e il pubblico per diventare “Il borgo dei borghi”: stiamo parlando di Noli, incantevole borgo della Liguria di origini medioevali (in provincia di Savona), da sempre tappa obbligata per chi ama esplorare in lungo e in largo quelli che sono considerati i borghi più belli d’Italia. E non solo perché il suo centro storico ha dell’incredibile, ma anche perché questo comune ha mille sfaccettature, ciascuna delle quali ha il potere di stregare i turisti: tra boschi e pinete, spiagge e porticcioli, è un paese eclettico che regala sempre grandi emozioni. Il borgo vero e proprio, certamente meno frequentato dai turisti di quanto non lo sia invece la zona balneare, è una perla altrettanto rara. Custodisce all’interno del suo perimetro i resti del castello medievale – detto Ursino – e delle mura di cinta che lo circondavano. Il centro storico è poi un dedalo di suggestivi vicoletti e viuzze che s’intrecciano l’un l’altro e che sono sovrastati, nella maggior parte dei casi, da splendidi archi in pietra. Passeggiando lungo i caruggi si ha come la sensazione di fare un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta di un borgo il cui fascino è rimasto pressoché intatto.

NOLI, LA LIGURIA SPERA NEL BORGO DEI BORGHI

Un tempo, così narra la tradizione, a Noli c’erano 72 torri: solo 4 di esse sono oggi ancora in piedi e ben visibili, in tutta la loro maestosa imponenza ed altezza, praticamente da qualunque angolazione. Torre Papona si trova appena al di là delle mura del vecchio castello, mentre la Torre del Comune sorge accanto al municipio ed è riconoscibilissima per via dei merli a coda di rondine che adornano la sua facciata. Merita una visita anche la sede del Comune, visto e considerato che al suo interno sono conservati alcuni tesori del Medioevo quali, ad esempio, dei frammenti di affreschi. Ha una base di forma trapezoidale, invece, la Torre del canto, la più alta delle quattro, che si erge non troppo distante dall’ultima torre rimasta, quella di Peluffo. Non è più visibile purtroppo la palla di cannone, rimasta incastrata durante un bombardamento ad opera della flotta inglese, che rendeva così caratteristico Palazzo Viale Salvarezza, un altro dei tanti edifici medievali che fanno di Noli un luogo assolutamente unico al mondo. Assieme agli borghi in gara della Liguria Laigueglia e Brugnato, Noli punta forte sulla propria storia e sulla bellezza del panorama non solo a livello di mare ma anche per quei carruggi che sembrano trasportare indietro nel passato (come fosse “la macchina del tempo”) chiunque vi si immerga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA