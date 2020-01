Nomination Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia vota Fernanda Lessa e…

Con un comunicato ufficiale arrivato ieri nella casa del Grande Fratello Vip 2020, le donne di questa edizione sono state chiamate a dimenticare le frivolezze serali per farsi carico di un gravoso compito imprevisto. Tranquilli, niente a che fare con le pulizie straordinarie, bensì con la puntata che andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio, ovvero le nuove nomination. Alfonso Signorini e i suoi hanno in mente un machiavellico gioco per creare un po’ di tensione in casa ed è per questo che le donne ieri sera sono state chiamate a fare le loro nomination. Tra di loro lo hanno fatto in modo palese e davanti a tutti mentre le altre in forma anonima, si fa per dire, in confessionale. Risultato? Tutti i nomi e le motivazioni sono finiti appesi ad un filo di cui conosceremo le sorti solo durante la diretta di domani. Quello che sappiamo è che le tre concorrenti chiamate a fare i loro nomi davanti a tutti sono state Antonella Elia, Rita Rusic e Adriana Volpe.

LE NOMINATION DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 SONO GIA’ INIZIATE, ECCO LE NOVITA’

La prima ha votato, manco a dirlo, Fernanda Lessa confermando la sua antipatia nei suoi confronti, nata ancora prima del Grande Fratello Vip 2020. Rita Rusic ha fatto il nome di Patrick Ray Pugliese ritenendolo un concorrente forte visto che ha superato già alcune sessioni di televoto mentre Adriana Volpe ha fatto il nome di Aristide Malnati ritenuto come in grado di superare la possibile uscita dalla casa. Il comunicato del Grande Fratello Vip, però, non riguarda solo le donne tant’è che si legge: “Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini….Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta”. Questo significa che entro questa sera conosceremo anche le nomination degli uomini, almeno in parte. Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA