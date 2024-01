Nomination Oscar 2024: 13 candidature per ‘Oppenheimer’/ Per l’Italia ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone

Nomination Oscar 2024: ‘duello’ a suon di candidature tra “Oppenheimer” e “Barbie”.

Le nomination agli Oscar 2024 sono state finalmente annunciate; alle 14:00 italiane, presso il Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills, sono state svelate pellicole e protagonisti pronti a contendersi l’ambito premio alla cerimonia del prossimo marzo. Come prevedibile, due sono i titoli che spiccano sugli altri per numero di candidature: “Oppenheimer” e “Barbie”.

Mancano ancora diverse settimane all’appuntamento del 10 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles ma un assaggio di quello che sarà la cerimonia è stato offerto dalle nomination agli Oscar 2024, annunciate oggi intorno all’ora di pranzo. Primeggia “Oppenheimer” di Christopher Nolan che potrà contare su ben 13 candidature: dalla regia alla categoria di miglior film, passando per miglior attore protagonista con Cillian Murphy a miglior attore non protagonista con Robert Downey Jr.

Nomination Oscar 2024: l’Italia tifa per Matteo Garrone e “Io Capitano” come miglior film internazionale

Come anticipato, nel novero delle nomination agli Oscar 2024 spicca anche “Barbie”; fenomeno cinematografico che però non eguaglia il numero di candidature visto per “Oppenheimer”. Attenzione alla pellicola di Justin Triet – candidato per la miglior regia – ovvero “Anatomy of a Fall”; il film ha ottenuto ben 5 nomination e potrebbe scalzare i due colossi sopracitati.

Per quanto riguarda l’Italia, buone speranze per Matteo Garrone con “Io Capitano”; dopo l’occasione ai Golden Globe 2024, la pellicola del regista italiano spicca tra i contendenti al premio di miglior film internazionale. Lo ‘scontro’ sarà con altre 4 pellicole piuttosto apprezzate dalla critica cinematografica: “Perfect Days”, “Society of the snow”, “The Teacher’s Lounge” e “The Zone of Interest”.

