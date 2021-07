Nomine Rai: Fuortes ad e Soldi presidente/ La proposta di Draghi e Franco

Dopo giorni di dibattito e di dialogo, arrivano degli importanti aggiornamenti sulle nomine Rai. Come reso noto da Palazzo Chigi, c’è stata un’accelerata nel corso delle ultime ore: il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco proporranno alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes come componenti del Cda di Rai S.p.A.

Crisanti "No vax paghino il ricovero"/ Bonaccini: "Licenziare sanitari non vaccinati"

Entrando nel dettaglio delle nomine Rai, Marinella Soldi verrà proposta come presidente della televisione di Stato, mentre Carlo Fuortes per il ruolo di amministratore delegato. Due nomi nuovi rispetto alle indiscrezioni di ieri: per la poltrona di presidente s’è parlato di Patrizia Grieco, Beatrice Colletti e Simona Agnes, mentre per la poltrona di ad di Matteo Maggiore, Giorgio Stock e Laura Cioli.

"Napolitano disse sì a invasione Ungheria"/ Sallusti e Gomez: "Peggio di Berlusconi"

NOMINE RAI: LE PROPOSTE DI DRAGHI E FRANCO

Indicato dal governo per la nomina ad amministratore delegato, Carlo Fuortes è un manager ed economista attualmente sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, confermato fino al 2025. Allievo di economisti del calibro di Labini e Spaventa, vanta un passato da Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, e Segretario Generale dell’Associazione per l’Economia della Cultura. Anche lei citata nelle proposte per le nomine Rai, Simonetta Soldi è presidente della Fondazione Vodafone Italia e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Tra i ruoli più rilevanti ricoperti in passato pensiamo all’esperienza da Ceo di Discovery Network Southern Europe o ai ruoli di senior management per cinque anni presso Mtv Networks Europe, SVP Strategic Development a Londra e GM, e per MTV Italia a Milano.

LEGGI ANCHE:

Rocco Casalino, autobiografia diventerà film/ L'ascesa dal Grande Fratello a Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA