Non dirlo al mio capo 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Lino Guanciale verso l’addio, Incontrada…

Non dirlo al mio capo 3 si farà? Cresce l’attesa per la terza stagione della fiction Rai campione d’ascolti con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, anche se al momento non è ancora stata né confermata. L’apprensione dei fan è alle stelle, ma ad oggi non c’è ancora alcuna conferma ufficiale né da parte del cast di attore né tantomeno dalla troupe. L’unica che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile terza stagione è stata la sceneggiatrice Elena Bucaccio che, nel 2018 al sito Tv Blog, ha rivelato: “se ci sarà una terza stagione, sarà molto diversa. Bisogna avere il coraggio di cambiare, le storie hanno un tempo. Soprattutto in una serie come questa, che nella prima stagione aveva una fortissima trama orizzontale e quest’anno un po’ meno. La terza stagione va cambiata”. Anche i protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada non hanno ancora menzionato la terza stagione della fiction tra i loro progetti futuri. Anzi va detto che se da un lato la Incontrada sembrerebbe interessata a riportare in video il personaggio di Lisa Marcelli, dall’altro lato è Guanciale a non essere proprio entusiasta di rivestire per la terza volta le vesti di Enrico Vinci. Una cosa è certa tra i due attori sul set è nata una grandissima amicizia come ha confermato la stessa modella e attrice spagnola: “girando “Non dirlo al mio capo”, tra me e Lino è nata una bella amicizia che dura tuttora. Lui è l’uomo perfetto, l’uomo da sposare”.

Non dirlo al mio capo 3: possibile data di inizio

Il destino di “Non dirlo al mio capo 3” è ancora tutto da decidere. C’è chi ipotizza un ritorno in video, ma con personaggi diversi visto che Lino Guanciale e Vanessa Incontrada potrebbero essere proiettati anche verso nuovi progetti e personaggi. Intanto parlando di una ipotetica data di messa in onda sicuramente se la fiction venisse confermata andrà in onda in prime time su Raiuno non prima dell’autunno 2021 considerando anche le limitazioni dei set dovute alla pandemia da Coronavirus. Al momento ci sono solo dubbi e incertezze sulla terza stagione della fiction campione d’ascolti di Raiuno, come non è dato sapere la trame della nuove puntate. Possibile che i cambiamenti di cui parla la sceneggiatrice Elena Bucaccio riguarderanno proprio la storia con nuovi personaggi pronti a rimpiazzare i due protagonisti, pur mantenendo personaggi amatissimi come Perla interpreta da Chiara Francini. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per conoscere il futuro di una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni.



