Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 3 novembre: Di Maio, escort choc su calciatori

Massimo Giletti e la sua trasmissione “Non è l’Arena”, tornano questa sera su La7 con un nuovo imperdibile appuntamento in onda a partire dalle ore 21.15 circa. Nella diretta con il giornalista, saranno numerosi i temi affrontati nel prime time odierno. Si parte con una intervista che vedrà Luigi Di Maio confrontarsi con il padrone di casa. Dopo gli impegni con il G20, il ministro degli Esteri risponderà alle curiosità di Giletti relative non solo al suo primo libro dal titolo “Un amore chiamato politica”, ma anche sui temi caldi dell’attualità e del mondo che lo vede protagonista.

Prenderanno parte della puntata di oggi 3 novembre anche Piero Chiambretti. Il noto conduttore avrà l’occasione per ripercorrere nello studio di Non è l’Arena alcuni dei momenti salienti della sua vita, tra carriera e sfera privata, tra cui il dramma vissuto personalmente di recente e legato al Covid, vissuto direttamente sulla sua pelle e che ha portato via l’amata madre alla quale era molto legato.

Non è l’Arena, le anticipazioni di oggi 3 novembre

A proposito di Covid, l’emergenza non sembra essere del tutto finita. Se ne parlerà nel corso della nuova puntata di Non è l’Arena, programma di La7 che farà luce sui fatti di Trieste che hanno avuto come conseguenza l’aumento esponenziale dei contagi. Intanto nel resto del Paese non si placano le manifestazioni da parte dei numerosi no green pass.

Tra gli ospiti che dibatteranno del delicato argomento, ci saranno Momi El Hawi, ristoratore di Firenze e tra i fondatori di Io Apro ma anche Biagio Passaro, tornato in libertà da una settimana dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil. Prenderà parte del nuovo appuntamento anche Angelo Giorgianni, magistrato sospeso dopo le sue parole pronunciate dal palco di piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione no green pass. Luca Telese, Carla Cantone e Pierpaolo Sileri contribuiranno con i loro interventi ad animare il dibattito in studio. Tra i reportage realizzati dal programma, anche quello sul mondo della prostituzione con l’intervista del padrone di casa ad una escort che avrebbe rilasciato delle dichiarazioni scottanti sul mondo dei calciatori.

