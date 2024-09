Massimo Giletti, matrimonio in vista? “Magari nel 2025…”

Icona della tv e conduttore più che amato; da un anno è tornato alla Rai dove forse ha conosciuto i picchi più alti della sua carriera. Stiamo parlando di Massimo Giletti, ospite questo pomeriggio di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Prima di addentrarsi in temi e argomenti intimi e profondi, è partito dal presentare il programma “Lo stato delle cose” che presto lo vedrà padrone di casa in prima serata su Rai Tre. “Un programma che racconterà ciò che viviamo; siamo in un periodo di esasperazione dalla paura, una circostanza dove vincono gli estremismi. Bisogna puntare sulla riflessione quindi con Rai Cultura faremo questo viaggio”.

Dopo aver osservato un video riassuntivo della sua carriera, Massimo Giletti si è espresso sul tema dei sentimenti e della famiglia. “L’amore è una cosa bellissima, l’ho vissuto tante volte nella vita; è un sentimento che ho avuto fatica a vivere con continuità, oggi però sono pronto a farlo. Devo agire prima di diventare nonno… Mi diceva Carlo Conti: ‘Datti una mossa’. Se ho voglia di famiglia? Vorrei sperimentare qualcosa che non ho vissuto, poi ho sempre vissuto solo quindi forse oggi è tempo di cambiare… Matrimonio? Magari nel 2025, vediamo dai”.

Il tema dell’amore spinge Massimo Giletti a parlare dei suoi genitori, del rapporto con i genitori con le dovute differenze e particolarità. “Mi è mancato l’abbraccio di mio padre perchè lui è un grande imprenditore vecchio stampo, di altri tempi. Mi ricordo una scena da ragazzino che vado incontro a mio padre che scendeva dall’auto, ma era l’autista. Mia mamma quando mi guarda sorride, non ha più la possibilità di parlare però mi riconosce”. Il conduttore, a proposito della malattia della mamma, ha aggiunto: “Lo dico alle persone che vivono la stessa situazione, i genitori non vanno mai abbandonati. Io ho la fortuna di fare ciò che migliaia di persone non riescono a fare, ed è un grande problema chi ha un genitore con una malattia come l’alzheimer”.

Massimo Giletti non è riuscito a trattenere le lacrime e la commozione a Domenica In parlando degli ultimi momenti di vita del papà: “Le ultime parole di mio padre furono: ‘Non chiamate Massimo, lasciatelo tranquillo’. Ho avuto però la fortuna di arrivare che era ancora vivo e di passare le ultime ore con lui. Ci siamo guardati e gli ho detto tutto ciò che non c’eravamo mai detti, in maniera naturale, e pensi a tante cose della vita… Con mio padre ho avuto un rapporto conflittuale ma gli ho voluto un bene immenso”.