Non sono una signora, 3a puntata/ Diretta e anticipazioni: le Drag Queen si sfidano con il il catwalk

Non sono una signora, anticipazioni e diretta terza puntata

Giovedì 13 luglio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con “Non sono una signora“, lo show condotto da Alba Parietti e dedicato al mondo delle Drag Queen. Uno show che sta facendo compagnia al pubblico di Raidue in questa calda estate e che ha come protagonisti dei personaggi famosi che accettano di trasformarsi in Drag Queen sottoponendosi a lunghe sedute di trucco e parrucco. Durante le prime due puntate della trasmissione, tra i personaggi famosi che hanno dovuto abbandonare l’abito di drag queen ci sono stati Lorenzo Amoruso, Fabio Fulco che era Angelika, Roberta Capua nei panni di Vulcanya; Paolo Ciavarro come Anna Legend; Filippo Nardi come Vivienne Smokes.

Nel corso della nuova puntata in onda questa sera, altri personaggi famosi si presenteranno davanti alla giuria affrontando varie sfide per convincere la giuria per staccare il biglietto per la finalissima.

Le prove di Non sono una signora

Nuove celebrità del mondo dello spettacolo sono pronti a trasformarsi in drag queen professionali sfoggiando davanti alla giuria abiti maestosi e trucchi perfetti per affrontare varie sfide. Nel corso delle puntate, ogni drag queen deve affrontare varie prove per superare il turno. La prima prova è il catwalk ovvero una sfilata. La seconda prova che è considerata la più difficile è la Lip Sync. Infine, la terza prova è quella dell’improvvisazione scenica.

Sfide decisamente complicate per le drag queen in gara che devono sfoggiare non solo il talento canoro, ma anche una grande presenza scenica insieme al portamento, all’eleganza e alla raffinatezza della propria immagine.

La giuria tecnica e di qualità

Il compito di giudicare tutte le esibizioni spetta alla giuria tecnica di Non sono una signora composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental” ed esperta di lipsync e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre dieci anni.

I personaggi famosi che, invece, devono provare ad indovinare l’identità dei personaggi famosi che si nascondono sotto i costumi da drag queen sono Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena.











