Non sono una signora, finale/ Anticipazioni e vincitore: Amanda Lear indagatrice a sorpresa

Non sono una signora: anticipazioni e diretta finale 27 luglio

Giovedì 27 luglio, in prima serata, Raidue trasmette la finalissima di “Non sono una signora“, il programma condotto da Alba Parietti dedicato totalmente al mondo delle draq queen. Nelle precedenti puntate, diverse drag queen si sono sfidate sotto la supervisione di una giuria di professionisti che ha valutato diversi aspetti come il portamento, il talento vocale ma anche la capacità d’intrattenere il pubblico e tenere il palco. Sono stati diversi i personaggi famosi che, nel corso delle varie puntate, dopo lunghe sedute di trucco e parrucco, si sono presentati sul palco come vere drag queen.

In ogni puntata ci sono state eliminazione, ma anche l’elezione di un vincitore. Tutti i concorrenti che hanno conquistato la finale, questa sera, torneranno a sfidarsi per contendersi il titolo e la vittoria.

Non sono una signora: i finalisti e le prove

A contendersi la vittoria nel corso della finalissima di “Non sono una signora” saranno She Funk, The Nancies, Ayumi Flambé, Energy Crisis e Meusa Du Champ, Anche questa sera, le drag queen dovranno affrontare una serie di sfide per poter convincere la giuria e portare a casa la vittoria.

Ogni drag queen dovrà affrontare quattro sfide: il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, la sfida di canto in lipsync, il “discorso per la vittoria” e una prova libera con cui ciascun concorrente potrà esibirsi nel proprio “cavallo di battaglia” sfoggiando il proprio talento.

La giuria e come vedere in diretta streaming Non sono una signora

A stabilire la drag queen che, al termine di ogni esibizione, dovrà lasciare la gara rinunciando così alla vittoria di “Non sono una signora” sarà la giuria tecnica composta dalle Drag professioniste Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Presente anche un pool investigativo chiamato ad individuare l’identità dei personaggi famosi che si nascondono sotto il costume da drag queen. Gli investigatori sono Sabrina Salerno, Filippo Magnini Cristina D’Avena e, per la finale, Amanda Lear.

Anche la finalissima di Non sono una signora può essere seguita sia in diretta televisiva che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











