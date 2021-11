Non ti conosco più amore, Rete 4/ Gigi Proietti, Monica Vitti e Dorelli nel cast

Non ti conosco più amore, film su Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Non ti conosco più amore va in onda oggi, 3 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16,45. Prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori nel 1980 e diretto in maniera pregevole da Sergio Corbucci. Il cast d’eccezione scelto per quest’opera cinematografica è ricco di nomi celebri del panorama italiano, da Gigi Proietti a Monica Vitti, passando per Johnny Dorelli. Film cult del cinema italiano da italiano di una volta non passa inosservato soprattutto per la presenza di perle all’interno del cast. Ieri è un anno che Proietti ci ha lasciato e sicuramente questo è un bel modo per ricordarlo.

Non ti conosco più amore, la trama

La storia di Non ti conosco più amore si concentra fin da subito su Luisa e l’avvocato Paolo Malpieri, sposati da diversi anni. Tutto sembra filare liscio, senza nessun contraccolpo particolare nonostante il passare degli anni, ma una sera succede qualcosa di totalmente imprevisto. Luisa rincasa e sembra non riconoscere più il marito, per lei uno sconosciuto maniaco, al punto da arrivare a chiamare la polizia in suo soccorso. Lo psichiatra che si occuperà del caso, Alberto Spinelli, si rende subito conto che il problema non è Paolo, bensì Luisa. Nonostante numerose terapie e tentativi di ripresa, la donna finirà per convincersi che sia proprio Alberto suo marito.

La questione diviene sempre più intricata quando il dottore cerca di assecondare la donna per cercare di rispondere al suo trauma, mentre Paolo Malpieri lotta contro i tormenti della gelosia e la voglia di riprendersi il posto che gli spetta. Le cose sembrano farsi più chiare quando Luisa inizia a ricostruire quella che potrebbe essere l’origine del trauma; inizia infatti a ricordare un momento dove aveva spiato suo marito con la sua avvenente dattilografa. Da questo momento in poi le torna di colpo tutta la memoria, compreso il ricordo del suo reale marito.

Successivamente, Luisa confesserà di aver architettato tutto per punire il marito una volta scoperto il tradimento, non aveva mai perso realmente la memoria. Il suo obbiettivo era quello di gettare nel totale sconforto il consorte, così da fargli provare un minimo il dolore che lei stessa aveva provato nel vedere quella scena di tradimento inaspettata. Alla fine, i due coniugi ritrovano la pace nonostante i tradimenti e le menzogne, a differenza del povero Alberto; nell’assecondare Luisa era finito per innamorarsi di lei, ma ora che la donna era riuscita a risolvere le controversie matrimoniali, era costretto a tornare alla sua realtà, colma di solitudine e tristezza.

