C’è un video divenuto virale in queste ultime ore sui social che ha come protagonista… la carta igienica. Già, proprio così, la famosa carta che viene utilizzata al bagno, è divenuta oggetto di un filmato che è stato pubblicato sul celebre social network TikTok, da parte di un dipendente di Walmart, la nota catena di grandi magazzini degli Stati Uniti. Un video che ha attirato così tanto l’attenzione su di se al punto da arrivare anche in Italia, così come riportato da Il Fatto Quotidiano attraverso il suo portale online.

Nel filmato si vede appunto il ragazzo di Walmart che mette in guardia dall’utilizzare i bagni pubblici, dicendo di interrompere ciò che “state facendo” e di ascoltare quello che ci sta dicendo lo stesso. Ascoltando le sue parole c’è davvero poco da ridere visto che stando a Devan, così come si chiama il lavoratore, vi sarebbe una possibile contaminazione di aghi usati dai tossicodipendenti nei bagni pubblici, e a conferma della sua tesi lo stesso ha mostrato un rotolo di carta igienica con delle macchie che sembrano chiaramente del sangue.

CARTA IGIENICA E BAGNI PUBBLICI: LA TRISTE PRASSI DEI DROGATI

Cosa succede? Stando al lavoratore Walmart chi si droga e si inietta lo stupefacente con le siringhe, (quasi sempre eroina), va nei bagni pubblici, anche dei grandi magazzini, pulendo poi gli aghi sulla carta igienica dopo averli utilizzati. Un disprezzo delle regole di igiene ma soprattutto della vita umana, visto che un pezzo di carta igienica finendo sulle parti intime di una persona potrebbe rappresentare un serio vettore di trasmissione di chissà quale tipo di virus, a cominciare da quello dell’HIV.

Proprio per questa ragione Devan ha invitato chiunque utilizzi la carta igienica nel bagno pubblico a controllarla, e se vi fosse il sospetto che la stessa sia macchiata, meglio non utilizzarla. Ovviamente si tratta di un’azione da fare prima di sedersi, perchè farlo dopo rischia di creare un po’ di imbarazzo. Il dipendente di Walmart, parlando nel suo video, si dice conscio che il suo consiglio e il suo allarme potrebbero sembrare una esagerazione, ma è fondamentale la sicurezza, prima di qualsiasi altra cosa.

CARTA IGIENICA E BAGNI PUBBLICI: ALCUNI ACCORGIMENTI

Il Fatto Quotidiano ricorda come il bagno pubblico nel filmato non è chiaro a quale città ne tanto meno a quale centro commerciale si riferisca, e se è vero che non tutti i bagni pubblici sono uguali (si pensi ad esempio a quelli di una stazione di servizio sull’autostrada o a quelli di un ristorante stellato), è anche vero che forse sarebbe meglio mettere in atto dei piccoli accorgimenti, che quasi nessuno attua.

Come prevedibile sono state moltissime le reazioni al filmato, molte delle quali discordanti fra chi ha ringraziato il buon Devan per il consiglio, e chi invece ha definito esagerato il rischio paventato dal ragazzo. Come bisognerebbe procedere quindi per evitare infezioni o malattie più o meno gravi? La prassi da seguire sarebbe quella di entrare in bagno, accertarsi che la carta igienica sia pulita e in caso contrario sarebbe bene utilizzare delle salviettine portate da casa. Inoltre sarebbe bene toccare le superficie il meno possibile, se possibile disinfettare, e una volta che si ha finito lavarsi con cura le mani.