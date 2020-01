Nonna Ivan Gonzalez/ “È lei che mi ha cresciuto, mia mamma…” (Grande Fratello Vip)

Nella vita di Ivan Gonzalez c’è una presenza molto importante. Si tratta della nonna, la donna che per tanto tempo gli ha fatto da madre. Ad alzare il velo su tutta la vicenda, negli ultimi giorni, è stato proprio l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che ha ricordato il periodo in cui ha scoperto che colei che considerava sua sorella era in realtà sua vera madre. “La mia famiglia è un po’ strana. Io sono vissuto sempre con mia nonna”, ha detto Gonzalez ai suoi compagni di avventura. “Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima – ha aggiunto poi il concorrente – Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata”.

Una storia che ha intenerito non pochi fan dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre”. Ivan Gonzalez si sarebbe reso conto che la donna che considerava sua madre era in realtà la sua nonna materna consultando la sua carta di identità all’età di 14 anni. Contestualmente, si sarebbe reso conto che suo padre non era l’uomo che l’aveva cresciuto ma un’altra persona, che non aveva mai incontrato in vita sua: “mi hanno fatto la carta d’identità dove c’era scritto anche il nome di mia madre e mio padre. Diceva: Ivan Gonzalez figlio di Vittoria e figlio di Antonio. E mi sono detto ‘Chi è Antonio? Mio padre è Juan'”.

