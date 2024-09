Nonna Silvi torna in tv pronta a raccontare la sua storia di successo nella nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera. All’età di 83 anni può vantare 3,3 milioni di follower su Instagram, 1,6 su TikTok: numeri da capogiro che l’hanno resa una delle food influencer più popolari nel mondo. Silvana Bini, questo il suo vero nome, è diventata nel giro di qualche anno una delle food influencer più seguite in Italia, ma anche nel mondo. La cucina è sempre stata la sua grande passione, ma il suo debutto sui social è arrivato quasi per caso grazie alla zampino del nipote che ha cominciato a riprenderla rendendola popolare ed amata. La fama di Nonna Silvi ha superato anche i confini nazionali, visto che è stata voluta dall’emiro e dalla famiglia Al-Thani in Qatar.

Chi è Anna Maria, com’è morta la mamma di Marco Masini/ “Ho perso un punto di riferimento, avevo 17 anni…”

“Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza. E dire che ero un po’ timorosa, manco sapevo come salutarli quelli lì” – ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera. Una volta arrivata in Qatar, la influencer si è ritrovata dietro i fornelli della cucina dell’emiro: “avevo tutti i cuochi che obbedivano ai miei ordini, gli ho fatto fare il ragù toscano, le fettuccine, le lasagne, l’agnello in umido”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, perchè si sono lasciati?/ La conduttrice: “Non ci hanno aiutati…”

Nonna Silvi, chi è la food influencer di 83 anni d’età

La storia di Nonna Silvi è quella di una donna forte e coraggiosa che si è rimboccata le maniche sin da giovane. Dapprima lavorava con il padre poi il matrimonio con un pollaiolo, ma la loro unione termina qualche anno dopo quando Silvana decide di chiedere il divorzio. E’ l’inizio di una nuova vita: fonda un ricamificio e pensa alla sua famiglia. “Allora le donne non avevano diritti, oggi fanno bene a pigliarseli. Che poi è evidente che noi si fa più degli uomini: il lavoro, più la casa e la famiglia” – ha detto la food influencer che in passato ha patito anche la fame.

Marco Masini, perchè si diceva che portasse sfortuna?/ “Tutto è partito dalle mie canzoni, pensai al ritiro…”

“La fame la conosco, quando le cose andavano meno peggio campavamo di solo pane: con l’olio, col sale, con l’aceto, con lo zucchero, quello c’era da mangiare. E quando si riusciva mamma prendeva centocinquanta lire di bracioline e le faceva bastare per tutti” – il racconto di Nonna Silvi che ora è una delle più amate d’Italia!