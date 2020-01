Nora Amile “Mi ritiro in convento”/ “Casta da 10 mesi, mi concentro sulla mia anima”

È tempo di rivelazioni per Nora Amile. Dopo aver parlato in tv di suo padre che la torturava e voleva portarla in Marocco, l’ex Pupa parla della sua vita sentimentale. Oltre a dichiararsi single, spiega di aver cambiato radicalmente vita. «Sono casta da oltre dieci mesi per scelta», confessa al settimanale Oggi. Nora Amile non vuole chiudere con gli uomini, ma dietro questa decisione c’è una scelta ben precisa. «Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali». E per dimostrare che le sue intenzioni in tal senso sono serie confessa anche che presto chiederà «alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro Convento per un ritiro spirituale». Nel frattempo potrebbero però riaprirsi le porte del mondo dello spettacolo. Il settimanale infatti aggiunge che il suo nome sta circolando per un noto reality di Mediaset.

NORA AMILE, LA DEPRESSIONE DOPO LA PUPA E IL SECCHIONE

Proprio dopo il ritorno de “La pupa e il secchione”, fa parlare di sé Nora Amile, concorrente della prima storica edizione del programma. La modella italo-marocchina dopo l’esperienza nello show non ha trovato grande popolarità in tv, anzi si è dovuta confrontare con la depressione, dalla quale è riuscita a riprendersi. «Sono stata salvata da un mio caro amico. Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna, anche in quel caso ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa», dichiarò a Novella 2000 in autunno. Ora è appassionata di meditazione e spiritualità, ha abbracciato la castità perché ha deciso di prendersi un periodo per se stessa. «Nulla è impossibile per colei che si trova preparata a vincere ogni avversità. I timorosi sono i perdenti», ha scritto su Instagram nei giorni scorsi. Sui social tra l’altro pubblica spesso frasi in cui evidenzia il lato più filosofico di sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA