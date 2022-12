Norma salva-calcio/ Debiti spalmati per tutte i club di Serie A: ok manovra

Alla fine è arrivato il via libera alla norma salva-calcio, il provvedimento inserito all’interno della manovra economica. In base a quanto previsto dall’emendamento del governo, la misura consentirà di versare a partire dal 2023, in sessanta rate e con maggiorazione del 3 per cento, gli 889 milioni di tasse sospese durante la pandemia e in scadenza giovedì, una cifra riconducibile per oltre metà alla Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina Lugano/ Diretta tv: chi giocherà l’amichevole?

Nessuna sanzione penale o sportiva, dunque, scongiurato il peggio per le società del massimo campionato. La norma salva-calcio è diventata realtà grazie all’abile operazione di convincimento di Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. La maggiorazione, in totale, vale quasi 27 milioni di euro dal 2023 al 2027. Nessuna novità invece per quanto concerne la scadenza per i versamenti contributivi, confermata a giovedì: “Nessuna proroga, pena l’avvio delle procedure previste”, le parole del ministro Giancarlo Giorgetti.

Probabili formazioni Arsenal Juventus/ Chi gioca all’Emirates? (amichevole)

MANOVRA, VIA LIBERA ALLA NORMA SALVA-CALCIO

“Il principio che ha mosso le posizioni del Governo da tempo è sempre lo stesso: nessun sconto, nessun regalo. Nessuna norma ad hoc, se non quelle a disposizione del sistema imprese”, le parole del ministro Andrea Abodi sulla norma salva-calcio. Intervenuto a margine di un evento di Sport e Salute per la riqualificazione di Colle Oppio a Roma, il titolare dello Sport ha ribadito che le società sportive pagheranno tutto e nelle forme consentite agli altri e dunque fino a sessanta rate e con gli interessi: “Scudo penale? Si tratta di trovare armonia nel rapporto tra l’agenzia delle entrate che concede una rateizzazione e, rispettando il piano di pagamenti, il rischio di essere perseguito. Il rischio decade con il pagamento dell’ultima rata, se invece si salta una rata si perde il beneficio. Ricordo inoltre che interveniamo in un tempo breve per risolvere un problema nato nove mesi fa e affrontato rimandando”, riporta Adnkronos. Non mancano le polemiche, in prima fila c’è Matteo Renzi, ecco la sua stilettata: “In tutto il mondo il calcio regala emozioni alla gente. Da noi è il Governo a regalare emendamenti alle società di Serie A. Tagliano ai giovani sulla cultura con 18App: con la cultura per loro non si mangia. Con Lotito invece sì?”.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Italiano chi sceglie? (amichevole)

© RIPRODUZIONE RISERVATA