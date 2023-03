NORTH HOLLYWOOD/ Un coming of age sorprendente

Il cinema indipendente negli ultimi anni ha spesso rivolto la sua attenzione ai coming of age, genere in grado di abbracciare una buona fetta di pubblico e senza grosse pretese dal punto di vista economico. Uno dei prodotti migliori di questo filone è North Hollywood, diretto dal giovanissimo Mikey Alfred e reduce dal boom sulle piattaforme negli States. Il film è ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan entertainment.

Antonio Conte rescinde contratto col Tottenham/ Ufficiale: "Addio di comune accordo"

SINOSSI – Michael (Ryder McLaughlin – Io e Lulu, Obi Wan Kenobi) è un diciottenne prossimo al diploma che ha bisogno di un piano per la sua vita futura. Cresciuto nel quartiere di North Hollywood in California, Michael vorrebbe inseguire il suo sogno legato allo skate per divenire uno skater professionista. Suo padre (Vince Vaughn – La battaglia di Hacksaw Ridge, Cell Block 99), invece, vuole che metta la testa a posto e vada al college per trovare un lavoro stabile. Quando nell’estate dopo il diploma Michael decide di allontanarsi dal gruppo di amici con cui è cresciuto e abbandonare la squadra di pallanuoto per dedicarsi completamente allo skate e frequentare degli skater professionisti i rapporti con i suoi amici e il padre sembrano definitivamente incrinarsi, ma a ribilanciare gli equilibri potrebbe intervenire Rachel, una ragazza per cui nutre una cotta di lunga data e con cui è riuscito finalmente ad uscire. Nel corso di un’indimenticabile estate Michael dovrà decidere cosa è davvero importante per lui e scegliere cosa a nel futuro

Diretta/ Malta Italia (risultato finale 0-2): primi punti per gli azzurri

Opera prima di Alfred – già conosciuto per aver co-prodotto Mid90s e per avere fondato la società Illegal Civ – rifiutata dal Sundance, North Hollywood è un film semi-autobiografico che racconta il percorso di questo adolescente diviso tra il sogno di diventare uno skater professionista e il college. Una narrazione senza troppe pretese che accende i riflettori sul mondo dello skate a Los Angeles, ma in realtà c’è un messaggio più profondo, che esplora il significato della famiglia, l’importanza dell’accettazione di sé e le difficoltà per i neo-maggiorenni.

North Hollywood parla del cammino per trovare la propria strada e dell’importanza di essere a posto con se stessi. C’è qualche buco nella sceneggiatura e alcuni dialoghi sembrano un po’ troppo forzati, ma è difficile non apprezzare la grande energia dinamica e le interpretazioni dei protagonisti, a partire da Ryder McLaughlin e Vince Vaughn, qui lontano dai suoi soliti ruoli comici.

Diretta/ Varese Verona (risultato finale 98-94): ribaltone conclusivo!

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA