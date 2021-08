Notte della Taranta 2021/ Diretta, ospiti: il Volo sul palco, Madame pronta a ballare

La Notte della Taranta 2021: Al Bano Carrisi narratore della serata

Torna anche quest’anno l’appuntamento con La Notte della Taranta. L’evento avrà luogo questa sera, 28 agosto, a Melpignano (Lecce), nel piazzale dell’ex convento degli Agostiniani. Sarà però trasmesso su Rai 1 il 4 settembre, alle 23,15. Il posto di narratore, lasciato vacante da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quest’anno va ad un artista pugliese amatissimo: Al Bano Carrisi. Avrà lui il compito di traghettare il pubblico attraverso i vari artisti della serata, spiegando il significato della pizzica salentina.

Ad affiancarlo in questa serata saranno due maestri concertatori: Enrico Melozzi e Madame. Non mancano i primi dettagli della serata, la Fondazione svela infatti che quest’anno sarà “uno spettacolo che si preannuncia carico di sorprese e di importanti messaggi affidati alla scrittura dell’Orchestra popolare, che in questi mesi ha lavorato all’introduzione nei brani della tradizione di versi contemporanei che fotografano l’attuale situazione del Salento”.

Il Volo grandi ospiti de La Notte della Taranta 2021

Sul palco de La Notte della Taranta quest’anno sono attesissimi i tre artisti de Il Volo, al lavoro con il maestro Enrico Melozzi per regalare al pubblico grande musica. Madame, invece, promette una “taranta rock”, durante la quale grande protagonista sarà anche la danza. Gli organizzatori hanno infatti anticipato che la giovane cantante 19enne ballerà la pizzica insieme al corpo di ballo, guidato dal coreografo Thomas Signorelli insieme al marchio IJO di Annalisa Surace.

Sarà dunque una serata all’insegna della musica, allietata dalle voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Per loro, infatti, ci sarà una grande sfida: cantare l’inno della Taranta, Calinitta, e per di più in grico, la lingua minoritaria dell’area ellenofona del Salento. Non mancheranno le esibizioni di Madame, che si dice pronta a portare sul palco tutta se stessa.

