Notte prima degli esami – oggi/ Video, su Rai 3 il film con Nicolas Vaporidis

Notte prima degli esami – oggi va in onda questo venerdì 19 giugno su Rai 3 dalle 21.20. La commedia italiana, diretta da Fausto Brizzi, che ha vinto il Nastro d’argento speciale nel 2007 come Personaggio dell’anno, è uscita nelle sale cinematografiche nel 2007. La sceneggiatura è curata da Massimiliano Bruno, Marco Martani e Fausto Brizzi, le musiche da Bruno Zambrini, musicista e produttore discografico italiano. Famoso per aver composto brani di grande successo per Gianni Morandi, Patty Pravo, Mina e Domenico Modugno, Zambrini è anche autore di diverse colonne sonore e musiche per film comici. Il cast di Notte prima degli esami – oggi presenta attori piuttosto popolari nel cinema italiano, come Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello e Carolina Crescentini.

Notte prima degli esami – oggi, la trama

Notte prima degli esami – oggi racconta i giorni che precedono gli esami di maturità di Luca Molinari (Nicolas Vaporidis), uno studente giunto all’ultimo anno di liceo. Circondato dai suoi amici storici, Riccardo (Eros Galbiati), Alice (Sarah Maestri), Massi (Andrea De Rosa) e Simona (Chiara Mastalli), è convinto di essere bocciato. Un giorno Luca incontra Azzurra (Carolina Crescentini), eclettica addestratrice di delfini. É amore a prima vista. I due si avvicinano molto, ma la ragazza è sfuggente, tanto che Luca pensa che lei abbia un fidanzato. Le cose non vanno bene neanche per il padre di Luca e per i suoi amici. Nel frattempo, le varie vicende del film avvengono contemporaneamente alla vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio in Germania.

