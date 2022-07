Notte Rosa 2022 programmi, eventi, ospiti e concerti/ Elettra Lamborghini e…

Notte Rosa 2022, il programma della manifestazione e i concerti

Da venerdì 1 luglio parte il Capodanno dell’estate. Sta per partire la diciassettesima edizione della Notte Rosa 2022. Dal 1 luglio oltre 200 gli eventi organizzati dagli oltre 25 Comuni coinvolti, lungo i 110 km di costa adriatica, da Comacchio a Cattolica. Da stasera si parte con la Notte Rosa a Rimini con concerti ad ingresso gratuito lungo le spiagge. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale come Bob Sinclar, Rhove, Rkomi, J-Ax e Shade, poi Blanco, Killa, Ghali, Ryder. Previsti a mezzanotte i fuochi d’artificio. empre a Rimini sabato 2 luglio sul palco della Rimini Beach Arena arriva Elrow, il party concepito come festival di musica. A Bellaria invece ci saranno una serie di iniziative dedicate alle famiglie e domenica sera ci sarà un concerto per i più i piccoli di Cristina D’Avena che si esibirà nelle single più famose dei cartoni animati.

A Misano nel circuito si terrà la Gt World Challenge , con la partecipazione per due gare sprint della competizione di Valentino Rossi. Per la Notte Rosa 2022 ai Lidi di Comacchio si esibiranno Elettra Lamborghini e i The Kolors. A Cervia e Milano Marittima musica blues e soul per le strade della città. Sempre venerdì e sabato 1 e 2 luglio in Piazzale Benedetto Croce due serate all’insegna dell’afromania con i deejay più famosi del genere Afro in Italia. Ospiti di Rimini Afro Festival il 1 luglio: Jeppo + Madiba Sound Family + Goldstone mc, Devon and Jah Brothers – Live. Spettacolo di percussioni, Dj Stefan Egger – from Innsbruck (A), Dj Pery, Dj Ghigo, Dj Pedros, Dj Shamah, Dj Berto, mentre sabato 2 luglio ci saranno: Giuseppe Moratti, Matteo Pignataro, Giuseppe De Martino, Paolino Zlaia, Antfu**er.

Notte Rosa 2022 “sposa” il Tim Summer Hits di Raidue, gli ospiti

Torna dal 1 al 3 luglio la Notte Rosa 2022 con un fitto calendario di eventi e concerti lungo la riviera romagnola. Tanti i nomi illustri del panorama musicale italiano, tra questi molte le donne protagoniste che si alterneranno sui palchi: da Patty Pravo a Fiorella Mannoia, da Malika Ayane a Giusy Ferreri, da Alice a Marina Rey, da Cristina d’Avena ad Elettra Lamborghini. La novità di questa 17ª edizione della Notte Rosa sarà il connubio con il Tim Summer Hits, la nuova e grande kermesse musicale targata Rai2, che celebra il ritorno della musica live in Tv, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Rimini ospiterà infatti le ultime due tappe di questa manifestazione musicale.

Quando e come vedere la Notte Rosa 2022 in televisione

Tanti gli ospiti attesi alla Notte Rosa 2022 nel corso delle due serate televisive che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2 da giovedì 28 luglio. Tra questi: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.











