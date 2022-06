Tim Summer Hits 2022, 1a puntata Rai 2/ Scaletta e diretta: da Irama a Elisa

Tim Summer Hits, scaletta e cantanti puntata del 30 giugno 2022 su Rai 2

Dal 30 giugno all’11 agosto andrà in onda con cadenza settimanale su Raidue il Tim Summer Hits. I primi due concerti si sono svolti a Piazza del Popolo a Roma e andranno poi in onda in differita su Rai 2 giovedì 30 giugno 2022 e giovedì 7 luglio 2022. Ieri e oggi il Tim Summer Hits fa tappa a Portopiccolo a Trieste. Numerosi saranno gli ospiti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco cantando le hit del momento. Tra i nomi che circolano come ospiti delle varie puntate dello show, con musica pop, trap e rock, ci sono Blanco, Mahmood, Achille Lauro, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Elisa, Mika e Marco Mengoni. A condurre le serate del Tim Summer Hits Andrea Delogu e Stefano De Martino, volto sempre più centrale della Rai.

Dopo Belen con Stefano, Antonino Spinalbese esce allo scoperto/ Ecco Giulia Tordini

Domani sera andrà in onda su Raidue la prima puntata di questa manifestazione estiva ispirata al Festivalbar. Non è ancora nota la scaletta della prima puntata. Questi sono gli ospiti che vedremo oggi, giovedì 30 giugno su Rai 2, in prima serata a partire dalle 21.20 circa: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Carl Brave e Noemi, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Fred De Palma, Gigi D’Alessio, Irama, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Michael Bublè, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Tommaso Paradiso e Umberto Tozzi.

Clemente Russo/ Dall'Isola dei Famosi a Scherzi a parte: sempre protagonista

Tim Summer Hits, le tappe della manifestazione e come seguirla

La prima puntata del Tim Summer Hits andrà in onda su Rai 2, ma si potrà seguire anche in radio, su Rai Radio 2 e Radio Italia. La kermesse musicale sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play. In differita lo show sarà proposto da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. Le tappe del Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Stefano De Martino sono 3. Si parte dalla città di Roma, più precisamente da Piazza del Popolo. Il viaggio itinerante dell’estate e in compagnia dei vari ospiti prosegue a Portopiccolo (Trieste). Il giro della musica realizzato dalla Rai finisce a Rimini.

Kikò Nalli, la verità su Ambra Lombardo/ "Le ho scritto per gli auguri, parlate..."

La scelta di affidare la conduzione del Tim Summer Hits alla Delogu e a De Martino si è rivelata particolarmente azzeccata. I due portano sul palco anche la loro amicizia e quindi oltre ad un’intesa professionale c’è anche altro. Stefano De Martino a Radio Corriere Tv ha confidato: “La nostra complicità e la nostra amicizia possono essere un valore aggiunto. Penso che l’accoppiata sia perfetta perché tra noi riusciremo a non essere formali, cercheremo di portare sul palco un po’ di autenticità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA