Nottingham, morti e feriti in centro/ Ipotesi attacco multiplo, fermato un sospettato

C’è l’ipotesi di un attacco multiplo su quanto accaduto questa mattina nel centro di Nottingham, in Inghilterra, dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sarebbero state uccise e altrettante sarebbero rimaste ferite in quello che viene definito al momento “un gravissimo incidente di polizia” la cui natura non è ancora chiara. In questi minuti il cuore della città è interdetto al traffico e si assiste a un ingente dispiegamento di forze, le aree coinvolte sarebbero almeno sei arterie principali dell’abitato chiuse da un cordone di sicurezza.

Secondo quanto riportato da Bbc, nessuno scenario sarebbe al momento escluso compreso quello di una matrice legata al terrorismo. Mentre sui social rimbalzano le prime immagini dal teatro dei fatti, giunge la notizia del fermo di un uomo che si ritiene sospettato. Si tratterebbe di un giovane di 31 anni le cui generalità non sono state rese note. Il soggetto sarebbe stato arrestato con l’accusa di omicidio a seguito dell’intervento delle autorità. L’allarme è scattato dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di tre persone in diverse aree della città tra Ilkeston Road, Milton Street e Magdala Road. Stando alle informazioni finora trapelate, diverse persone, che sarebbero attualmente ricoverate in ospedale, sarebbero state travolte da un furgone.

Sospetto attacco multiplo a Nottingham, morti e feriti

Secondo quanto riporta il Nottingham Post, attualmente sei strade principali della città restano chiuse dopo il sospetto attacco multiplo che ha interessato diverse aree del centro abitato. Il traffico sarebbe stato bloccato con l’invito ai cittadini, da parte delle autorità, di evitare le zone coinvolte in quello che non si esclude essere un attentato terroristico.

Man arrested on suspicion of murder after three people killed in Nottingham, UK https://t.co/K3KOZUgQX4 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 13, 2023

Kate Meynell, della polizia del Nottinghamshire, ha dichiarato che gli inquirenti lavorano alle indagini su “un incidente orribile e tragico che ha causato la morte di tre persone”. L’ipotesi è che gli episodi registrati questa mattina, con diverse persone investite da un furgone e altre accoltellate, siano collegati. “L’indagine è nelle sue fasi iniziali e una squadra di investigatori sta lavorando per stabilire esattamente cosa è successo. Chiediamo al pubblico di pazientare mentre le indagini continuano. In questo momento, un certo numero di strade della città rimarranno chiuse“.

