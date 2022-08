Novak Djokovic, niente Us Open/ Senza vaccino non può entrare in Usa: salta lo Slam

NOVAK DJOKOVIC NON GIOCA GLI US OPEN

Niente Us Open 2022 per Novak Djokovic: adesso è ufficiale. Il tennista serbo non sarà a Flushing Meadows per lo Slam di New York, l’ultimo dei quattro nella stagione del tennis: infatti, è notizia di poco fa che il Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie statunitensi ha confermato l’obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19 per poter entrare nel Paese. Vano è stato il tentativo di due membri del congresso, nello specifico i repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert, che hanno chiesto un’esenzione speciale dal nome National Interest Exemption.

Il nome di tale esenzione si spiega da sé: evidentemente, la richiesta era giustificata – secondo chi la avanzava – dal fatto che la presenza di Djokovic agli Us Open avrebbe potuto giovare agli Stati Uniti tutti. Il presidente Joe Biden però, evidentemente, l’ha rigettata: lo stesso Djokovic ha già informato i suoi fan, tramite social network, che purtroppo non potrà partecipare agli Us Open 2022 e dunque ancora una volta non vedremo l’ex numero 1 serbo in un grande torneo di tennis, una mancanza che – al netto di come la si pensi in materia di vaccini – certamente non è secondaria.

DJOKOVIC FUORI DALLA TOP 10 ATP?

Il problema, al netto dell’impossibilità di superare Rafa Nadal per numero di Slam vinti, sarà soprattutto relativo al ranking Atp: Djokovic aveva già detto di non curarsene più (ci può stare, arrivato a 35 anni e dopo tutto quello che ha vinto) ma intanto c’è la seria possibilità che dopo Flushing Meadows il serbo esca dalla Top 10, visto che non potrà difendere i 1200 punti guadagnati con la finale giocata nel 2021.

Dunque, per Djokovic un altro duro colpo: a gennaio la lunga telenovela con la definitiva esclusione dagli Australian Open, quando il serbo si era comunque recato a Melbourne per poi essere espulso dal Paese non avendo rispettato le norme (e anche avendo mentito sul proprio stato vaccinale), adesso la rinuncia forzata agli Us Open 2022. Non ci sarà la rivincita nei confronti di Daniil Medvedev, che l’anno scorso gli aveva cancellato in finale il Grande Slam di calendario: peccato, ma così hanno deciso gli Stati Uniti.

