Novara, rissa fuori da discoteca/ Giovane ucciso a coltellate: movente sentimentale?

Ancora sangue nella notte, questa volta a Novara, dove un giovane è stato ucciso a coltellate al culmina di una rissa all’esterno di una discoteca. I fatti, come spiega NovaraToday, si sono svolti a Borgo Ticino nella notte di domenica 25 agosto, intorno alle 2: il ragazzo è deceduto questa mattina a causa delle ferite da arma da taglio. Il nuovo fatto di sangue si è consumato fuori da un locale in zona Campagnola. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto, allertati dai presenti, per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza, secondo le prime indiscrezioni, la vittima era ancora in vita ma sarebbe spirata poco dopo, lasciando ai soccorritori l’arduo compito di decretarne il decesso. Le notizie attorno all’omicidio verificatosi dopo una rissa sono ancora scarne e finora emergono solo pochi dettagli. Secondo quanto riportato da AdnKronos, alla base della lite poi culminata nel sangue ci sarebbero stati motivi sentimentali.

RISSA FUORI DISCOTECA: UCCISO GIOVANE A COLTELLATE

Sarebbe già stato assicurato alla giustizia il presunto assassino del giovane – non ancora identificato – vittima di un delitto presumibilmente dai contorni passionali. Come spiega RaiNews, il ragazzo è stato assassinato la scorsa notte in provincia di Novara all’esterno della discoteca Aeroplano. Le circostanze e le modalità del delitto sarebbero ancora al vaglio degli inquirenti che indagano sul terribile omicidio scaturito sicuramente dopo una rissa. Ad avere la peggio proprio il ragazzo, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, nonostante siano state messe in atto tutte le manovre per tentare di rianimarlo. Il presunto assassino avrebbe tentato la fuga dopo aver colpito il malcapitato lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Tuttavia è stato arrestato poco dopo dai carabinieri che attualmente indagano sulla vicenda. L’unica certezza è che il giovane ucciso è stato colpito da diversi fendenti, come se l’aggressore si fosse accanito su di lui prima di scappare.

