Novavax, vaccino covid a base di proteine ricombinanti/ “Può convincere gli scettici”

Novavax sarà il prossimo vaccino che verrà approvato in Unione Europea dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco, e il nuovo farmaco potrebbe essere l’arma per convincere gli indecisi e i timorosi. La commissione europea ha sottoscritto un accordo con l’azienda americana che produce il Novavax per una fornitura di 200 milioni di dosi agli stati membri a partire dal quarto trimestre di quest’anno fino al 2023. Appena l’agenzia darà il suo ok, l’accordo diventerà ufficiale e scatterà così la distribuzione, ma nell’ambiente aleggia già un forte ottimismo.

«Il contratto con un’azienda che sta già testando con successo il suo vaccino – ha commentato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – contro le nuove varianti è una garanzia aggiuntiva per la protezione della nostra popolazione», mentre la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, ha ricordato che le vaccinazioni in Europa «vanno avanti e stiamo per raggiungere l’obiettivo del 70% della popolazione completamente vaccinata. L’accordo con Novavax amplia il nostro portafoglio includendo un altro vaccino a base di proteine, tipologia che sta dando promettenti risultati nei trial clinici». La particolarità del Novavax è appunto quella di essere a base di proteine ricombinanti (tecnica usata da trent’anni nei vaccini), e quasi sicuramente sarà il primo ad essere approvato con questa tecnologia, inoltre, contiene un antigene proteico purificato che non può replicarsi ne causare il covid.

NOVAVAX, NUOVO VACCINO ANTI-COVID: “TECNICA USATA DA DECENNI”

«NVX-CoV2373 (è il nome del vaccino ndr) agisce in modo diverso: introduce nell’organismo la proteina Spike messa a punto in laboratorio e mixata con un adiuvante a base di saponina che serve per stimolare il sistema immunitario innato. Quest’ultimo aiuta a sua volta l’innesco della «risposta adattativa», ovvero i linfociti T e B, e di conseguenza la produzione di anticorpi diretti contro il coronavirus», ha spiegato al Corriere della Sera Sergio Abrignani, professore ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’Istituto nazionale di Genetica molecolare «Romeo ed Enrica Invernizzi», nonché membro del Comitato tecnico-scientifico.

Il trial clinico di fase 3 (effettuato quando la variante predominante era l’Alfa), ha mostrato un’efficacia del Novavax compatibile a quella di Pfizer e Moderna, ed inoltre il siero va tenuto in frigo ad una temperatura fra i 2 e gli 8 gradi. «Il vaccino di Novavax – conclude Abrignani – oltre che essere usato per le terze dosi, può rappresentare un’arma importante verso indecisi e timorosi, dato che è stato sviluppato con una tecnica collaudata da decenni».



