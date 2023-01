Now you see me 2/ Su Italia 1 il film con Mark Ruffalo e Michael Cane

Now you see me 2, film di Italia 1 diretto da Jon M Chuche

Now you see me 2 è un mix tra l’azione, la commedia e il thriller, questo film del 2016 va in onda su Italia 1 dalle 21,20 di oggi, 5 gennaio. La pellicola è il sequel del film del 2013 Now you see me i maghi del crimine. La regia è di Jon M Chuche ha preso il posto di Louis Letterier che ha diretto il primo capitolo.

Gli interpreti sono gli stessi del primo film: Mark Ruffalo, Michael Caine, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e ai quali si aggiungono Daniel Ractliffe, Jay Chou e Lizzy Caplan. Le musiche di Now you see me 2 sono di Bryan Tyler, autore della colonna sonora anche del film precedente.

Il film Now you see me 2 ha ottenuto un discreto successo di pubblico, mentre il parere della critica è contrastante, da un lato c’è chi ha apprezzato la nuova regia, dall’altro c’è chi non ha apprezzato il tentativo di far rivivere il pathos del primo film, considerandolo un pò goffo. Il nuovo arrivato nel cast, Daniel Ratcliffe, è il popolare interprete della saga di Harry Potter.

Il più anziano del cast è Morgan Freeman, il grande attore americano candidato per ben 5 volte all’Oscar e vincitore della statuetta per il suo ruolo in The Million Dollar Baby. L’attrice Lizzy Caplan prende il posto di Isla Fisher, in quanto, quest’ultima era in cinta nel momento delle riprese.

Now you see me 2, la trama del film

La vicenda narrativa in Now you see me 2 si svolge dodici mesi dopo quella del capitolo precedente. L’agente dell’FBI Rhodes ha assunto i 4 maghi, chiamati i Quattro Cavalieri per servire l’organizzazione segreta dell’Occhio. L’idea è quella di vendicarsi del losco Bradley e per riuscire nell’intento presenta loro anche una nuova collega Lula May.

La missione è quella di fermare il traffico illecito organizzato dall’affarista senza scrupoli dal nome Owen Case. Rhodes e i suoi uomini, fingendosi invitati, si presentano alla festa che Case ha organizzato per lanciare il suo nuovo software. Purtroppo, nel mentre sono pronti ad agire i 5 vengono bruscamente interrotti da un uomo misterioso che rivela a tutti gli invitati la loro vera identità.

I quattro cavalieri e l’agente vengono salvati dagli uomini di un certo Mabry che vorrebbe vendicarsi di Case perché lo ha estromesso dalla compagnia. L’uomo decide di assolvere i 4 cavalieri per distruggere definitivamente Case e benché gli altri siano scettici, Atlas accetta l’incarico con l’obbiettivo di consegnare il bottino all’Occhio. Marby, astuto e scaltro, intuisce le vere intenzioni del mago e manda a monte l’intero piano. Rhodes, intanto, scopre alcune verità sulla morte di suo padre e deve affrontare un suo vecchio nemico, Tressler.

Grazie all’aiuto di Li, una ragazza che lavora in incognito per l’Occhio, Rhodes e i suoi cavalieri utilizzano tutti i loro trucchi per affrontare la situazione e sconfiggere i loro rivali, fuggendo anche dalle forze dell’ordine.











