NOW YOU SEE ME 2/ Video, oggi su Italia 1 il film di Jon M. Chu (6 gennaio 2020)

Now you see me 2 va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 21.20. E’ un film giallo del 2016 diretto da Jon M. Chu (Step Up 2 – La strada per il successo, G.I. Joe – La vendetta, Jem e le Holograms) e interpretato da Lizzy Caplan (The interview, Mean girls, la serie tv Masters of sex), Dave Franco (Nerve, Cattivi vicini, The disaster artist), Jesse Eisenberg (Benvenuti a Zombieland, The social network, American ultra) e Woody Harrelson (Venom, Hunger games, la serie tv True detective). Nel cast anche Daniel Radcliffe, Morgan Freeman, Mark Ruffalo e Michael Caine. Il film è il sequel di Now you see me – I maghi del crimine, interpretato dallo stesso cast di protagonisti e diretto dallo stesso Chu.

NOW YOU SEE ME 2, LA TRAMA DEL FILM

È trascorso un anno dagli eventi del primo film. I Quattro Cavalieri, orfani di Henley Reeves, sono stati reclutati dall’Occhio, una confraternita di maghi che affida loro missioni segrete. Mentre Atlas (Jesse Eisenberg) è impegnato a scoprire i segreti dell’Occhio, l’agente dell’FBI Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) affida ai maghi una missione speciale: denunciare Owen Case, un uomo d’affari che ha realizzato un software per rubare i dati dei propri clienti. I maghi riescono a intrufolarsi nella festa per il lancio del nuovo software di Case, ma proprio qui vengono pubblicamente smascherati da un misterioso individuo, e durante il seguente tentativo di fuga, catturati da un gruppo di mercenari. Questi ultimi sono guidati da un rivale di Case che ha per i maghi una richiesta specifica: consegnare a lui il chip per l’estrazione dei dati dopo averlo rubato a Case. I maghi, seppure riluttanti, accettano, ma Atlas decide di consegnare comunque il chip all’Occhio, in base agli ordini originali. I Quattro Cavalieri, tornati appunto quattro grazie all’arrivo dell’illusionista Lula May (Lizzy Caplan), si trovano quindi braccati dai mercenari, dai membri dell’Occhio e dallo stesso Case, deciso a recuperare il suo chip.

IL TRAILER DEL FILM NOW YOU SEE ME 2





