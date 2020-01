Now You See Me – I maghi del crimine/ Video, su Italia 1 il film con Mark Ruffalo

Now You See Me – I maghi del crimine è un film thriller che andrà in onda oggi domenica 5 Gennaio su Italia 1 alle ore 21,20. La pellicola è uscita nel 2013 con la regia di Louis Leterrier e può vantare un cast stellare con attori come Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher e Michael Caine. Sicuramente ci troviamo di fronte a un film costruito bene e che trascina il pubblico a guardarlo dall’inizio alla fine. Gli intrighi e gli spunti sono interessanti con diversi protagonisti pronti a dare vita ad azione ed emozioni.

Now You See Me – I maghi del crimine, la trama del film

Now You See Me – I maghi del crimine racconta la storia di quattro maghi che, dopo essere stati spiati per mesi da una figura misteriosa, ricevono dei Tarocchi che li condurranno in un appartamento abbandonato in cui troveranno le istruzioni per dei numeri di magia estremamente complicati. A distanza di un anno i protagonisti, che ora hanno il nome di I Quattro Maghi, durante uno show a Las Vegas riescono a trasportare una persona del pubblico fino nel caveau di una banca di Parigi facendolo tornare indietro con tre milioni di euro. L’FBI e l’Interpol incaricano due dei loro migliori agenti per risolvere il mistero ma i maghi vengono rilasciati per mancanza di prove. I maghi porteranno a termine una serie di ulteriori furti riuscendo a sfuggire all’arresto grazie ai loro trucchi, ma molti misteri ruotano attorno a questa vicenda e i due agenti non si daranno per vinti finchè non avranno risolto il mistero, trovando le prove dei loro trucchi e arrestato i quattro maghi.

Il trailer di Now You See Me – I maghi del crimine





