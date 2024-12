Prosegue – ed anzi, si avvicina sempre di più alla sua naturale chiusura – la giornata di concorsi ed estrazioni del Million Day e del collegato Extra MillionDay che esattamente alle ore 20:30 ci consegneranno le loro nuovissime cinquine vincenti permettendoci di scoprire se (finalmente) siamo riusciti a portarci a casa un qualche ricchissimo premio tra i numerosi in palio: prima dell’appuntamento con i sorteggi – però – è importante ricordarvi che potrete piazzare una scommessa nel Million Day entro il limite massimo delle ore 20 (o, comunque, di mezzora prima dell’effettiva estrazione), ma al contempo se non aveste modo di farlo ricordatevi anche che in ogni caso domani – e dopodomani, ma anche giovedì e così via pure nei giorni di festa – si terranno delle altre estrazioni con i medesimi premi in palio!

Le regole del Million Day – che accenneremo solo brevemente – sono sempre le stesse e vi richiedono di scegliere tra giocata singola, plurima o sistemica indicando poi nell’apposita schedina i vostri numeri preferiti (cinque nel primo caso, tra i 10 e i 25 nel secondo e tra i 6 e i 9 nell’ultimo), pagando poi la scommessa relativa; oltre alla possibilità di partecipare con le medesime combinazioni anche alla versione Extra del concorso semplicemente selezionando l’apposita casellina e raddoppiando la vostra scommessa iniziale.

Più interessante – invece – è soffermarci sui premi del Million Day perché la Dea Bendata in questo concorso quotidiano si spinge ben oltre al famosissimo (e ricercatissimo) milione che lo caratterizza, dandovi la possibilità di mettere le mani su un totale di ben 8 differenti premi: nel gioco classico il milione si accompagna a bottini variabili tra i 2 e i mille euro in base ai numeri indovinati; mentre il concorso Extra viaggia tra i 4 e i 100mila che sostituiscono il milione associato all’intera cinquina indovinata!

