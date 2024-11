La settimana è ricominciata e sono tornati, come ogni lunedì, martedì, mercoledì e così via, gli impegni, le incombenze della vita quotidiana, le faccende da sbrigare… Insomma, qualsiasi persona avrà i propri pensieri, come è normale che sia. Ma c’è qualcosa che è in grado di alleggerire un po’ i pensieri, di far sognare, di far volare con la mente. E questa cosa cosa è se non la speranza di vincere e diventare milionari? Sognare, come amiamo ricordare, è gratuito: allora perché non farlo? Possiamo sognare di comprare una villa al mare, di aprire l’attività dei nostri sogni, magari un bar o un ristoranti, o ancora di avere uno chalet in montagna, di girare il mondo, di acquistare un’auto di ultima generazione… I sogni sono tanti e ognuno, come è giusto che sia, ha i suoi. In comune, però, c’è la voglia di ottenere ciò che si vuole e anche i mezzi per farlo. Perché per giocare al Million Day, infatti, i mezzi sono comuni a tutti e anche i premi.

Numeri vincenti Million Day di oggi 4 novembre 2024/ Estrazione oggi alle 20.30

Il concorso, quotidiano, mette in palio ogni giorno un milione di euro su due diverse estrazioni, dunque due milioni al giorno. Per prendervi parte i giocatori non dovranno fare altro che scegliere quelli che sono i propri numeri preferiti che dovranno essere, come sempre, compresi in un range che va dall’1 al 55. Così facendo viene scelta la cinquina sulla quale i giocatori potranno poi puntare un euro, scegliendo ovviamente se partecipare all’estrazione delle ore 13.00, la prima della giornata alla quale abbiamo dedicato questo articolo, oppure se a quella serale che c’è alle 20.30, come accade ormai dal 2018. Infine, si potrà anche partecipare all’Extra Million Day che invece in palio mette 100.000 euro. Buona fortuna a tutti!

Million Day, i numeri fortunati di oggi, 4 novembre 2024/ Le cinquine fortunate di oggi alle 13

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DELLE 13.00

