Scatterà alle ore 13:00 anche oggi, mercoledì 31 luglio 2024, il primo concorso con la primissima estrazione del Million Day, il gioco a premi che vi permette di portare a casa un bel milione di euro e di far svoltare la vostra vita. L’ultimo milioncino è stato assegnato soltanto pochi giorni fa, venerdì 26 luglio, e chissà che quindi oggi non sia la volta buona per aumentare il numero di milionari nel nostro Paese. Prima di lasciarvi all’estrazione delle ore 13:00 del Million Day di oggi, vi vogliamo ricordare quali sono i numeri usciti ieri alla stessa ora, il primo concorso del giorno.

I primi cinque sono stati l’1, il 14, il 22, il 23 e il 32, mentre gli ultimi cinque, gli Extra, sono stati l’11, il 31, il 33, il 44 e il 54. Ricordiamo che potrete vincere due euro, se indovinerete almeno due numeri nella prima stringa, che diventano 50 per 3, quindi 1.000 per 4 e il famoso milione per tutti e cinque. Qualora invece aveste individuato due numeri fra gli Extra, vi portereste a casa 4 euro, che diventa 100 con 3 numeri, quindi 1.000 con 4 e infine un bel premio da 100.000 euro con 5. A questo punto il nostro dovere l’abbiamo fatto, vi lasciamo all’estrazione di oggi, 31 luglio 2024 ore 13:00 del Million Day.

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DEL 31 LUGLIO 2024 ALLE ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: