Buongiorno giocatori del Million Day, è martedì 29 luglio 2024, è un nuovo giorno, e ciò significa che anche oggi ci saranno due estrazioni. La prima arriva prestissimo, alle ore 13:00 di oggi, subito dopo pranzo o magari proprio mentre starete mangiando. Fra un panino e un piatto di pasta potrete quindi tenere a portata la vostra schedina per scoprire se avete vinto, o magari, tenere a portata di mano il vostro smartphone, che siate a casa, al lavoro o al mare, qualora aveste giocato tramite l’applicazione ufficiale.

Giocare è molto semplice, vi basta selezionare cinque numeri dall’uno al 55, ma vincere è molto meno facileviste le molteplici combinazioni possibili, pressochè infinite. Come fare quindi? Uno dei metodi più indicati per vincere al Million Day, magari già durante l’estrazione di oggi, 29 luglio 2024, è quello di “sparare a casa”, scegliendo i primi numeri che vi vengono in mente. Si può anche provare a tentare la fortuna con le varie date, le ricorrenze o i classici sogni. Sappiate che ieri alle 13:00 sono usciti 6, 22, 28, 48 e 52, con gli Extra che sono stati 7, 20, 32, 40 e 45. Quali numeri usciranno oggi? Lo scopriremo a breve: buon Million Day a tutti.

LE CINQUINE FORTUNATE 30 LUGLIO ALLE ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: