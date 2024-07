Una nuova settimana sta entrando nel vivo e il primo mese clou dell’estate sta per giungere al termine, ma c’è ancora tempo per sperare di concedersi una vacanza all’insegna del lusso. Quale miglior modo se non diventando milionari? È ciò che sognano tutte le persone che partecipano quotidianamente alle estrazioni del Million Day e del concorso a esso associato, l’Extra Million Day. I premi infatti non sono da poco e possono concedere ai giocatori più fortunati la possibilità di cambiare totalmente vita. In pochi ci riescono, è vero, ma qualcuno ce l’ha fatta. L’ultima vincita del milione, infatti, risale a poche ore fa: domenica 21 luglio, con l’estrazione delle 13, i massimi successi ottenuti con questo gioco sono arrivati a quota 298. Una bellissima sorpresa che si è celebrata a Marano di Napoli, in Campania, grazie alla combinazione 6, 16, 19, 35, 53. Chissà che non possa succedere anche oggi.

L’appuntamento come di consueto è doppio: in questa occasione scopriremo qual è la combinazione vincente dell’estrazione delle 13 del Million Day e dell’Extra Million Day di oggi, martedì 23 luglio, poi sarà tempo di aggiornarsi alle 20.30 per il secondo giro di numeri. Uno degli aspetti che piace maggiormente ai giocatori di questo concorso è proprio la sua frequenza costante e ravvicinata. Ma non solo, perché anche le modalità di partecipazione sono piuttosto interessanti. È possibile scegliere tra tre opzioni, che si distinguono per possibilità di vincita e costo: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (a sistema integrale o ridotto). Ognuna di esse porta sempre a delle combinazioni di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Non resta che scegliere quella preferita e tentare la sorte, con la speranza di potere diventare finalmente milionari.

I NUMERI VINCENTI DI MARTEDÌ 23 LUGLIO ALLE ORE 13

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: