Million Day: estrazione di domenica 21 luglio 2024/ Le cinquine vincenti delle 13.00

Sarà una domenica fortunata per il Million Day, il concorso che permette di vincere quotidianamente premi importanti fino a un milione di euro? I giocatori ci sperano sempre e a maggior ragione oggi, quando nonostante il giorno festivo scelgono – come accade ogni domenica – di giocare nella speranza di mettere in cassaforte dei premi importanti. Prima di andare a conoscere le cinquine vincenti dell’estrazione delle 13.00 di oggi, andiamo a vedere anche qualche regola del concorso. Ricordiamo ad esempio che per giocare si devono scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra 1 e 55: si potrà scegliere poi tra giocata semplice, plurima o sistemistica.

Ognuno potrà scegliere la modalità che preferisce, giocando o da casa, tramite l’app My Lotteries o ancora tramite il conto gioco di Sisal, Lotto, Lottomatica e così via, o anche “in presenza” in ricevitoria, scegliendo di persona i numeri sui quali si vuole puntare. I giocatori potranno inoltre puntare sull’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo che offre altri premi oltre quello del concorso primario: nel dettaglio parliamo di 100.000 euro che si possono ottenere indovinando i cinque numeri di questo secondo concorso.

LE CINQUINE VINCENTI DI DOMENICA

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











