NUNZIA DE GIROLAMO CANDIDATA REGIONE CAMPANIA?/ La vogliono Salvini e Meloni ma…

Nunzia De Girolamo dalla politica allo spettacolo e viceversa? Potrebbe essere questo, secondo Dagospia, il percorso dell’ex parlamentare di Forza Italia, accreditata nelle ultime ore di possibile candidatura come governatore della Regione Campania. Potrebbe essere proprio la 43enne beneventana, che negli ultimi mesi abbiamo apprezzato nelle vesti di ballerina a “Ballando con le stelle” e in qualità di opinionista a “Non è l’arena”, a mettere d’accordo Matteo Salvini e Giorgia Meloni come candidata di punta di una coalizione “sovranista”. La De Girolamo, che intrattiene ottimi rapporti con entrambi i leader, a quanto pare sarebbe la soluzione ideale per riuscire anche ad intercettare i voti in libera uscita dal suo ex partito, quella Forza Italia che si vedrebbe di fatto schiacciata dalla proposta unitaria Lega-Fratelli d’Italia.

NUNZIA DE GIROLAMO CANDIDATA REGIONE CAMPANIA?

Cosa ne pensa Nunzia De Girolamo di correre per la poltrona di governatore della Regione Campania? Da quanto filtrato finora, l’ex deputata del Pdl sarebbe per il momento intenzionata a rifiutare la corte della coppia sovranista Salvini-Meloni per continuare nella sua carriera televisiva. Molto dipenderà anche dalle condizioni che matureranno nei prossimi mesi in vista dell’appuntamento elettorale regionale. Se dovesse ripresentarsi il centrodestra unito nella sua classica formazione, infatti, accordi precedenti vorrebbero che il candidato venisse espresso da Forza Italia. Il futuro del partito berlusconiano, però, resta ad oggi un enigma: il soggetto fondato nel 1994 verrà superato dalla federazione moderata denominata “L’altra Italia” e lanciata pochi giorni fa? E cosa farà Mara Carfagna, nome di punta dei berlusconiani in Campania? Sarebbe disposta ad appoggiare la De Girolamo con o senza Forza Italia a sostegno di quella candidatura? Molti enigmi devono essere dunque ancora risolti: è facile che la stessa De Girolamo attenda di capire quali sono le condizioni dello scenario politico prima di pronunciarsi in un senso o nell’altro…

