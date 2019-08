Altra Italia, il progetto di Silvio Berlusconi: cos’è?/ “Non un nuovo partito ma…”

L’Altra Italia: Silvio Berlusconi torna di nuovo in campo per lanciare un appello «all’Italia responsabile, seria, costruttiva», oggi priva di rappresentanza politica che si tramuta in un non voto. Nelle ore di estrema difficoltà per il Governo – scontro totale tra Lega e M5s sulla riforma della Giustizia – il Cavaliere lancia un nuovo progetto politico che «non sarà un nuovo partito, ma una federazione tra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra», spiega l’ex presidente del Consiglio. Dopo aver nominato Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori nazionali di Forza Italia, Berlusconi ha voluto lanciare un messaggio a liberali, cattolici, riformatori e «italiani di buonsenso e di buona volontà». E torna ad invocare le dimissioni immediate del governo gialloverde con «elezioni anticipate il più presto possibile sarebbero l’unica scelta responsabile», con l’obiettivo di ricostituire un centro-destra unito e vero.

ALTRA ITALIA, IL NUOVO PROGETTO DI SILVIO BERLUSCONI

«Forza Italia sta seguendo da tempo un percorso di rinnovamento importante per svolgere nel migliore dei modi questo ruolo» ha spiegato Silvio Berlusconi, sottolineando di aver avvertito la necessità di fare qualcosa in più. Il premier pensa dunque a un nuovo centro moderato ma innovativo, «alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra»: un messaggio chiaro destinato sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni. Forza Italia si trasforma, muta e diventa costituente essenziale di questo nuovo progetto, mettendosi «al servizio di un progetto più ampio, per coinvolgere in una nuova politica concreta, l’Italia migliore». Silvio Berlusconi torna per l’ennesima volta in campo e lo fa per la preoccupazione nei confronti del Paese governato da Lega e M5s, anime considerate incompatibili e destinate alla rottura definitiva…

© RIPRODUZIONE RISERVATA