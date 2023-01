Nunzia De Girolamo, dalla politica alla TV/ La nuova stagione di Ciao Maschio

Nunzia De Girolamo, dal governo Letta agli impegni televisivi

Nunzia De Girolamo, ex politica italiana originaria di Benevento, ha intrapreso da diverso tempo una carriera cimentandosi come conduttrice televisiva. Sarà ospite domenica nel programma pomeridiano Da noi… A ruota libera, per raccontare di come abbia deciso di svoltare la sua carriera professionale e di quelli che saranno i suoi prossimi impegni per il piccolo schermo.

Dopo il successo della stagione precedenti, Nunzia De Girolamo torna in seconda serata su Rai1 con il programma Ciao Maschio. Il fortunato progetto televisivo coincide con il suo debutto come conduttrice; la validità e il seguito del format hanno portato ad una riconferma anche nel palinsesto televisivo del nuovo anno. Il ritorno di Nunzia De Girolamo alla conduzione è previsto per il prossimo 21 gennaio, ma non sono da escludere nuove possibilità in vista della programmazione estiva vista la stima che è riuscita a guadagnarsi con il suo talk al maschile.

Nunzia De Girolamo, tutto pronto per la seconda edizione di Ciao Maschio in attesa di nuovi progetti

Il successo di Nunzia De Girolamo alla conduzione di Ciao Maschio è stato acclarato dalla scelta di mandare in onda la seconda stagione, a partire dal prossimo 21 gennaio. L’ex ministro dell’agricoltura durante il governo Letta è pronta a tuffarsi in questa nuova esperienza, con possibili nuovi scenari lavorativi che potrebbero concretizzarsi a partire dalla programmazione estiva.

La stima che Nunzia De Girolamo è riuscita a guadagnarsi con il suo ruolo da presentatrice non è passata inosservata ai dirigenti Rai; si vocifera infatti che, oltre al nuovo impegno con la seconda edizione di Ciao Maschio, ci sarebbero nuovi progetti in serbo per lei in vista della programmazione estiva. Come riportato da TvBlog, l’indiscrezione riguarderebbe due possibili programmi, la cui assegnazione potrebbe essere decretata dopo il Festival di Sanremo. Nello specifico, Nunzia De Girolamo potrebbe essere scelta per la conduzione di Unomattina estate. Inoltre, altra possibilità raccontata sempre da TvBlog, sarebbe quella di inserirla al fianco di Roberta Capua e Gianluca Semprini per il programma Estate in diretta.

