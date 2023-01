Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Russia conquista Soledar e prepara 2 mln di soldati

Viene confermata anche da Kiev la conquista da parte della Russia della città di Soledar, cittadina di 10mila abitanti dove restano soltanto 500 civili per i quali è impossibile l’evacuazione. La Russia starebbe preparando un esercito di 2 milioni di soldati per continuare la guerra in Ucraina. La guerra pantano, tuttora in atto, sta comunque creando profonde divisioni nel paese. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Zelensky, che ha commentato: “La dura battaglia per il Donetsk, per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per altre città e villaggi nell’est del nostro Stato continua. Sebbene il nemico abbia concentrato le sue maggiori forze in questa direzione, i nostri soldati – le forze armate dell’Ucraina, tutte le forze di difesa e sicurezza – stanno proteggendo lo Stato”.

E alla luce delle recenti novità sulla guerra in Ucraina, l’Onu si dice altamente preoccupata: “La guerra in Ucraina si avvicina al suo primo anniversario senza una fine in vista dei combattimenti o delle sofferenze. La logica che prevale è quella militare, con poco o nessun margine di dialogo in questo momento”, le parole del capo degli Affari Politici dell’Onu, Rosemary DiCarlo,

Ultime notizie, la morte di Lisa Marie Presley

E’ purtroppo morta nella giornata di ieri Lisa Marie Presley, unica figlia dell’indimenticabile Elvis Presley. La donna, solo 54enne, aveva accusato un malore 48 ore fa, si parla di un infarto, e una volta ricoverata non si è più ripresa fino appunto a trovare la morte. Ad annunciare il suo decesso è stato la madre, Priscilla Presley, che attraverso il sito del magazine People ha fatto sapere: «È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta».

Lisa Marie Presley si era sentita male presso la sua abitazione di Calabasas, e quando sono arrivati i soccorsi la stessa era stata rinvenuta già in condizioni disperate, al punto che era stata indotta poco dopo l’arrivo in ospedale, in coma farmacologico. Nel corso delle ore successive il quadro clinico si è ulteriormente aggravato e alla fine la nota figlia di Elvis ha perso la vita. Recentemente era stata alla cerimonia dei Golden Globes assistendo alla premiazione dell’attore Austin Butler, protagonista del film dedicato proprio al padre.

Ultime notizie, incontro Meloni-benzinai per evitare lo sciopero

Nella giornata di ieri, come previsto, si è tenuto un incontro fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti dei benzinai per provare a scongiurare lo sciopero di 60 ore previsto dal 24 al 27 gennaio prossimi. L’agitazione resta ma la sensazione circolante è che alla fine lo sciopero possa essere scongiurato, e proprio per questo le parti si sono date nuovamente appuntamento al prossimo 17 gennaio, fra tre giorni, quando si terrà un tavolo tecnico per ridiscutere la questione.

“Apprezzato il chiarimento avuto con Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni di cui si è parlato.Per quello che riguarda le organizzazioni dei benzinai, le polemiche finiscono qui”, questa la nota congiunta Faib, Fegica, Figisc/Anisa dopo l’incontro con il Governo, spiegando che si apre “un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero proclamato per fine mese, al momento congelato seppure con la riserva per una sua sospensione in funzione dell’esame del testo del decreto una volta emanato”.

Ultime notizie, bimba di 3 anni trovata senza vita in una lavatrice a Parigi

Choc a Parigi dove una bimba di 3 anni è stata trovata senza vita dentro una lavatrice di un appartamento situato al 20esimo arrondissement. La sua famiglia, stando a quanto spiegato agli inquirenti, non si sarebbe accorta di nulla: i genitori, assieme agli altri quattro figli, stavano cenando quando ad un certo punto hanno notato l’assenza della piccola.

Una volta che hanno iniziato a cercarla l’hanno appunto rinvenuta dentro l’oblò della lavatrice, ma con l’elettrodomestico comunque spento, non in funzione. Secondo quanto riportato dai media francesi, la piccola non presenterebbe alcun segno di violenza di conseguenza è probabile che sia morta per soffocamento, forse un tentativo di nascondersi finito male, o comunque un gioco conclusosi nel dramma. L’autopsia, programmata per i prossimi giorni, stabilirà l’esatta causa di morte.

Ultime notizie, 2022 anno pessimo per il mercato dell’auto

L’anno appena trascorso ha visto un andamento pessimo per il mercato dell’auto, poche le auto elettriche ancora in circolazione anche se un incentivo potrebbe arrivare dall’installazione di 21 mila colonnine di ricarica che saranno installate entro il 2025. Un ulteriore spinta verso l’elettrico arriva dalla Svezia dove è stato scoperto il più grande giacimento europeo di terre rare che fa sperare verso un calo della dipendenza dalla Cina per i materiali necessari alle batterie e ai microchip.

Ultime notizie, sciopero della fame di Alfredo Cospito

Uno sciopero della fame che dura da 80 giorni per Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel carcere di Sassari in regime di 41 bis per aver gambizzato nel 2012 il dirigente della Ansaldo Roberto Adinolfi. Una sottoscrizione per un regime carcerario meno duro è in corso con importanti esponenti della magistratura in pensione, come l’ex PM Gherardo Colombo e l’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, che l’hanno sottoscritta e che rivolgono un appello al Ministro della Giustizia in favore di Cospito.

Ultime notizie, la cantante Shakira si vendica di Pique con una canzone

Una vendetta in piena regola quella della cantante Shakira che nella sua ultima canzone lancia messaggi al suo ex marito Pique che ha lasciato una fuoriserie per un’utilitaria e che fa tanta palestra ma non utilizza il cervello. La coppia si era separata quando Shakira aveva scoperto il tradimento di Pique con una ragazza di 22 anni.

La scoperta, curiosa, avvenne per un utilizzo eccessivo di miele in casa che la cantante Shakira acquistava ma consumava in minima quantità. Shakira ha quindi scoperto che era l’amante del marito che usava il miele in casa scoprendo quindi anche il tradimento. La nuova canzone di vendetta ha raggiunto ben 24 milioni di visualizzazione.

Ultime notizie, nuovo album per i Maneskin

Riprenderà a febbraio il tour musicale dei Maneskin con il nuovo album Rush dal quale presentano oggi il brano Gossip, una forte critica contro la superficialità del mondo che vive di storie, racconti e pettegolezzi che non rispecchiano la realtà della vita. L’album uscirà il prossimo 20 gennaio e con i Maneskin ci sarà il grande chitarrista Tom Morello.











